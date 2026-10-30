An Giang: Mưa dông quét qua 8 xã, thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng

Lực lượng quân đội cùng công an và lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lớn kèm dông lốc gây thiệt hại. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, dông lốc xảy ra trên địa bàn các xã: Phú An, Bình Thạnh Đông, Phú Lâm, Châu Phú, Bình Giang, Giồng Riềng, Hòa Lạc và Phú Tân. Thống kê sơ bộ ghi nhận 1 căn nhà bị sập hoàn toàn; 86 căn bị tốc mái (26 căn tốc mái hoàn toàn, 60 căn tốc mái một phần); 2 lò sấy lúa hư hỏng và 22 trụ điện bị gãy đổ.

Trong đó, xã Phú Lâm gánh chịu hậu quả nặng nề nhất với 27 căn nhà tốc mái, 5 trụ điện gãy, thiệt hại khoảng 650 triệu đồng. Tiếp đến là xã Phú An với thiệt hại hơn 250 triệu đồng do 20 căn nhà tốc mái, 4 trụ điện gãy và 2 lò sấy lúa bị hư hại.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lớn kèm dông lốc gây thiệt hại. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Ngay khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã kích hoạt phương án ứng phó, huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng công an và lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, lực lượng vũ trang đã trực tiếp cưa cắt cây xanh ngã đổ để thông đường, hỗ trợ người dân di dời tài sản, lợp lại mái nhà, ưu tiên các hộ gia đình chính sách và hộ bị thiệt hại nặng.

Hiện tại, lực lượng quân đội cùng công an và lực lượng tại chỗ vẫn đang bám sát địa bàn, tiếp tục phối hợp thống kê thiệt hại chi tiết và duy trì túc trực sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, quyết tâm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.