Phát biểu khai mạc tại sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, hội nghị hôm nay được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, giới thiệu các cơ hội hợp tác, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu

Trên cơ sở định hướng đó, tại Hội nghị, địa phương sẽ giới thiệu các dự án, cơ hội đầu tư các dự án lấn biển; hạ tầng giao thông kết nối 2 trung tâm đô thị Rạch Giá – Long Xuyên; các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu; các dự án thu hút đầu tư tại quần thể du lịch Núi Cấm và Núi Sam; dự án công nghiệp, nhà máy chế biến sâu nguyên liệu nông, thủy sản tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị

“Đây cũng là những lĩnh vực, dự án có tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang đã giới thiệu 66 dự án đã đủ điều kiện về đất đai để mời gọi đầu tư ngay và 188 dự án tiềm năng. Trong đó có nhiều dự án trên lĩnh vực đầu tư khu đô thị lấn biển, hạ tầng khu công nghiệp.

Đại diện Tập đoàn Sao Mai trình bày tham luận

Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, địa phương mời gọi đầu tư vào tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong đó nhấn mạnh các dự án đầu tư vào khu đô thị lấn biển, đây là lợi thế đặc biệt tại địa phương.

Đại diện Công ty Cổ phần C.I.C trình bày tham luận

“Thực tế cho thấy, các dự án khu đô thị lấn biển được đầu tư trong thời gian qua đã góp phần rất lớn cho địa phương trong tăng thêm quỹ đất, mở rộng đô thị, tạo động lực phát kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đại diện Tập đoàn Phú Cường trình bày tham luận

Thủ tục chuẩn bị đầu tư các khu vực lấn biển cũng rất thuận lợi cho nhà đầu tư, khi địa phương có đủ thẩm quyền lựa chọn, chỉ định nhà đầu tư. Mặt khác, các dự án không phải giải phóng mặt bằng, đây là điều kiện thuận lợi, điểm đến lý tưởng dành cho doanh nghiệp, nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định.