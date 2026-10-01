An Giang mời gọi đầu tư đường nối Rạch Giá - Long Xuyên 16.000 tỷ đồng theo hình thức PPP

Trục giao thông "xương sống" của hai đô thị trung tâm

Ngày 1/10, ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đang mời gọi đầu tư dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên, tuyến giao thông nối trực tiếp hai đô thị trung tâm của tỉnh sau hợp nhất: Rạch Giá - trung tâm hành chính, chính trị và Long Xuyên - trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ lâu đời của vùng tứ giác Long Xuyên.

Theo quy hoạch tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên dài hơn 53km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến 16.000 tỷ đồng được tỉnh An Giang mời gọi đầu tư theo hình thức PPP.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, theo quy hoạch tuyến đường kết nối này dài hơn 53 km, điểm đầu tại nút giao Lạc Hồng (phường Rạch Giá), điểm cuối kết nối tuyến tránh Long Xuyên. Dự án được mời gọi đầu tư theo phương thức PPP hợp đồng BT, phấn đấu khởi công trong giai đoạn 2026 - 2027.

Giai đoạn 1 dự án đầu tư 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/h, kết hợp nền đắp và cầu cạn để thích ứng với mạng lưới kênh rạch dày đặc và biến đổi khí hậu. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng. Giai đoạn hoàn chỉnh dự án có 8 làn xe, lộ giới giai đoạn hoàn thiện rộng 80m.

Ông Ngô Công Thức cho biết, dự án này là tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh, là trục "xương sống" kết nối hai đô thị lớn nhất tỉnh An Giang sau hợp nhất, phù hợp với định hướng quy hoạch không gian phát triển tỉnh trong tương lai.

Với tầm nhìn dài hạn, UBND tỉnh An Giang đã định hướng quy hoạch khu vực dọc hai bên tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, có cả đường sắt đô thị và mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), mở ra dư địa để nhà đầu tư cùng tham gia phát triển đô thị, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ dọc tuyến.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức (thứ hai từ phải sang) cho biết, điểm sáng thu hút đầu tư dự án Tuyến đường kết nối này sẽ trở thành mắt xích nối các trục cao tốc với hai đô thị trung tâm, thu hút thêm lưu lượng xe từ các vùng lân cận.

Tuyến đường kết nối khi hình thành còn có lợi thế kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông của vùng đang được Trung ương đầu tư dần hoàn thiện. Phía Long Xuyên, tuyến kết nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - trục ngang có dự án thành phần 1 dài hơn 57km trên địa bàn An Giang đang được tỉnh đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông xe đoạn đầu tuyến trước tết Nguyên đán 2027.

Phía Rạch Giá kết nối cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và tương lai là cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

"Tuyến đường nối này sẽ trở thành mắt xích nối các trục cao tốc với hai đô thị trung tâm, thu hút thêm lưu lượng xe từ các vùng lân cận. Đặc biệt, tuyến kết nối trực tiếp với Cảng hàng không Rạch Giá - sân bay đang được tỉnh chuẩn bị nâng cấp lên cấp 4C, khai thác được tàu bay A320, A321...

Đồng thời là sân bay hỗ trợ, dự phòng cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong bối cảnh đặc khu chuẩn bị đăng cai Hội nghị APEC năm 2027", Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nói.

Cam kết đồng hành với nhà đầu tư

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, hiện nay có hai tuyến đường kết nối giữa Long Xuyên với Rạch Giá là quốc lộ 80 và cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Khi hình thành, đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên sẽ kết nối với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi qua tỉnh An Giang, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ và hiện đại trong vùng ĐBSCL.

Tuy nhiên, tuyến quốc lộ 80 có lưu lượng phương tiện rất lớn, mặt đường hẹp, đi xuyên qua nhiều khu dân cư và thường xuyên quá tải. Còn cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi không phục vụ xe mô tô, xe thô sơ.

Trong khi nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp và vận chuyển hàng hóa giữa hai trung tâm tăng mạnh sau khi hợp nhất tỉnh An Giang.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, lưu lượng phương tiện lớn và ổn định chính là nền tảng doanh thu vững chắc cho nhà đầu tư quan tâm dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên.

"An Giang hội tụ đủ ba yếu tố: Vị thế cửa ngõ biên giới, biển đảo; nguồn lực vật liệu tại chỗ và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền", Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cam kết tỉnh sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư theo cơ chế "một đầu mối", giải quyết thủ tục trong thời gian ngắn nhất; chủ động công tác giải phóng mặt bằng; ưu tiên cân đối nguồn vật liệu và đồng hành cùng nhà đầu tư từ khâu nghiên cứu đến khi dự án đi vào khai thác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu, rủi ro biến động giá vật liệu trong hợp đồng PPP; cho phép khai thác quỹ đất dọc tuyến, khu vực nút giao để tăng hiệu quả tài chính dự án, qua đó nâng sức hấp dẫn của các dự án hạ tầng giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long.