Lấn ra biển Tây, hình thành đảo nhân tạo

Chiều 22/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề phát triển các dự án lấn biển, công nghiệp, du lịch và các dự án PPP về phát triển hạ tầng.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026, thu hút khoảng 150 đại biểu tham dự, trong đó có 80 nhà đầu tư tiềm năng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, định hướng quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050 có tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 16.548,51ha.

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính phường Rạch Giá và phường Vĩnh Thông, với diện tích khoảng 141,42km², cùng phần diện tích mặt biển trên Vịnh Rạch Giá để nghiên cứu phát triển các khu lấn biển, đảo nhân tạo.

Theo định hướng, đến năm 2035, đất xây dựng đô thị khoảng 7.515,88ha, dân số dự báo khoảng 580.000 người. Đến năm 2050, các chỉ tiêu này lần lượt tăng lên khoảng 9.127,94ha và 760.000 người.

Rạch Giá được định hướng là đô thị trung tâm, trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, thương mại và dịch vụ tổng hợp của tỉnh An Giang sau sáp nhập. Đây cũng là trung tâm kinh tế biển, thương mại, dịch vụ ven biển và hỗ trợ du lịch cho vùng du lịch trọng điểm quốc gia Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá.

"Không gian đô thị mở rộng chủ đạo về phía Tây ra Vịnh Rạch Giá để hình thành các khu lấn biển, đảo nhân tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển gắn với đô thị dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí và thể thao biển. Tổng diện tích lấn biển, đảo nhân tạo phát triển mới khoảng 1.496,34ha", ông Nguyễn Ngọc Vệ thông tin.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề phát triển các dự án lấn biển, công nghiệp, du lịch, dự án PPP về phát triển hạ tầng tỉnh An Giang.

Theo định hướng quy hoạch, đô thị Rạch Giá tương lai được tổ chức thành 8 phân khu chức năng. Trong đó, Phân khu 1 là đô thị trung tâm thuộc phường Rạch Giá, diện tích 1.395ha; Phân khu 2 là đô thị phía Tây thuộc phường Rạch Giá, diện tích 1.633ha; Phân khu 3 là đô thị phía Đông gắn với Cảng hàng không Rạch Giá và khu TOD, diện tích 2.086ha.

Phân khu 4 là đô thị tổng hợp phía Bắc thuộc phường Vĩnh Thông, diện tích 4.136ha; Phân khu 5 là đô thị hành chính tỉnh gắn với khu TOD chính và trung tâm logistics tại phường Vĩnh Thông, diện tích 1.767ha; Phân khu 6 là đô thị sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao tại phường Vĩnh Thông, diện tích 3.986ha.

Hai phân khu còn lại là đô thị lấn biển phát triển mới, gồm Phân khu 7 với diện tích 854ha và Phân khu 8 với diện tích 643ha.

Tại hội nghị, các nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm đến những dự án tỉnh An Giang đang mời gọi đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Phú Cường Kiên Giang cho biết, là doanh nghiệp có nhiều năm đầu tư tại Rạch Giá, tập đoàn đã tham gia phát triển các dự án đô thị lấn biển, tiêu biểu như Khu đô thị Phú Cường, Khu đô thị Phú Cường Phú Quý và Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, với tổng quy mô khoảng 350ha.

"Từ thực tiễn đó, doanh nghiệp nhận thấy rằng, đầu tư lấn biển không chỉ là câu chuyện mở rộng quỹ đất mà còn là quá trình kiến tạo không gian phát triển kinh tế. Phú Cường mong muốn tiếp tục đầu tư lâu dài tại An Giang, phát huy kinh nghiệm phát triển đô thị lấn biển và chế biến thủy sản để góp phần hình thành những không gian kinh tế biển có giá trị.

Để thực hiện được điều đó đòi hỏi tầm nhìn quy hoạch dài hạn, nguồn lực tài chính lớn, giải pháp kỹ thuật phù hợp và đặc biệt là sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp", ông Nguyễn Quang Minh nói.

Hạ tầng giao thông hiện đại kết hợp TOD

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, tỉnh định hướng nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm. Dự kiến, Bộ Xây dựng thẩm định phương án trong tháng 11/2026 và phê duyệt vào tháng 12/2026. Tỉnh cũng định hướng bố trí bến thủy phi cơ tại khu lấn biển.

Phối cảnh không gian lấn biển dự kiến tại Cụm Rạch Giá - An Biên - Hòn Đất - An Minh, tỉnh An Giang lấy ý tưởng từ chim hải âu.

Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến đầu tư mở rộng Cảng hành khách Rạch Giá thành cảng tổng hợp với 5 cầu cảng, có khả năng tiếp nhận tàu khách, phà biển đến 3.000 tấn. Đồng thời, nghiên cứu cảng biển phục vụ tàu từ 3.000 - 5.000DWT và các bến tàu tại đảo nhân tạo; nâng cấp tuyến đường thủy trục 2 và trục 4 đạt cấp III.

Đối với hạ tầng đường bộ và đường sắt đô thị, tỉnh định hướng xây dựng mới tuyến đường Vành đai đô thị có lộ giới 80m, kết nối trực tiếp với khu vực lấn biển. Cùng với đó là tuyến đường sắt đô thị Hà Tiên - Rạch Giá - Long Xuyên, bên cạnh tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (CT35) và phương án nâng cấp cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi lên 6 làn xe.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh mong muốn các nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến dự án đường kết nối hai đô thị Rạch Giá và Long Xuyên.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Lạc Hồng với quốc lộ 80, thuộc phường Rạch Giá; điểm cuối giao với quốc lộ 91, tuyến tránh Long Xuyên, thuộc phường Long Xuyên.

Tuyến đường nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh An Giang, có tổng chiều dài 53km, dự kiến bố trí 8 nút giao liên thông và khoảng 60 vị trí kết nối với đường dân sinh. Phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn thiện rộng 80m, trong đó bao gồm 15m dự phòng cho đường sắt đô thị LRT.

Giai đoạn 1, dự án dự kiến đầu tư đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h; làn thô sơ có vận tốc thiết kế 60km/h. Quy mô gồm 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ, bề rộng nền đường 24,5m.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.968 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng cho toàn bộ lộ giới 80m, với diện tích khoảng 473,23ha, là 2.594 tỷ đồng; chi phí xây dựng, tư vấn và dự phòng khoảng 13.374 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2032.

Do nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh An Giang chưa thể cân đối toàn bộ kinh phí, dự án đường nối Rạch Giá - Long Xuyên được đề xuất đưa vào danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc các hình thức hợp pháp khác, gắn với khai thác quỹ đất TOD dọc tuyến.

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, 3 khu đất đối ứng tiềm năng đã được khảo sát với tổng diện tích khoảng 530ha. Trong đó, khu đất BT 1 tại Rạch Giá rộng 180ha, khu đất BT 2 tại Rạch Giá rộng 150ha và khu đất BT đối ứng tại Long Xuyên rộng 200ha. Giá trị quyền sử dụng đất sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 9.968 tỷ đồng.

"Tuyến đường này hoàn thiện sẽ kết nối đồng bộ Cảng hàng không Rạch Giá, cảng biển Rạch Giá với cao tốc CT35, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và khu du lịch Núi Sập - Óc Eo, mở ra hành lang phát triển đô thị - công nghiệp - thương mại dịch vụ theo mô hình TOD", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nói.