Chiều 22/11, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề về phát triển các dự án lấn biển, công nghiệp, du lịch và hạ tầng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là một trong những hoạt động kinh tế trọng điểm trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh.

Hội nghị cho thấy quyết tâm của An Giang trong việc chủ động tìm kiếm nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Trong bối cảnh địa giới hành chính mới mở ra dư địa phát triển rộng lớn hơn, việc kết nối các lợi thế về biển, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh.

Khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian kinh tế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh mục tiêu giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực trọng tâm, nhất là kinh tế biển, công nghiệp, du lịch và kết cấu hạ tầng PPP. Qua đó, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, mở rộng không gian phát triển và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

An Giang thu hút đầu tư đa lĩnh vực, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tại hội nghị, An Giang giới thiệu các định hướng phát triển dự án lấn biển; trục kinh tế kết nối hai đô thị Rạch Giá – Long Xuyên; hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; các dự án du lịch tại quần thể Núi Cấm, Núi Sam và lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu nông, thủy sản.

Đáng chú ý, tỉnh giới thiệu danh mục 66 dự án đủ điều kiện kêu gọi đầu tư, đồng thời thông tin về 197 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện triển khai. Đây là nguồn thông tin quan trọng để doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cơ hội hợp tác, đồng thời mở ra khả năng hình thành những dự án có tính liên kết, bổ trợ lẫn nhau giữa các ngành kinh tế.

Việc xác định các dự án lấn biển là một trong những hướng đột phá cho thấy An Giang đang hướng đến khai thác không gian kinh tế biển theo quy mô lớn hơn. Nếu được quy hoạch đồng bộ, gắn với hệ thống đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch và hạ tầng kết nối, các dự án này có thể tạo thêm quỹ đất phát triển, mở rộng năng lực thu hút đầu tư và gia tăng giá trị kinh tế ven biển.

Tuy nhiên, lấn biển cũng là lĩnh vực đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt. Biển không đơn thuần là không gian có thể mở rộng bằng các hoạt động san lấp, mà còn là hệ sinh thái có vai trò quan trọng đối với đa dạng sinh học, sinh kế cộng đồng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, hiệu quả của các dự án không thể chỉ được đánh giá bằng diện tích đất hình thành hay tổng vốn đăng ký, mà cần được xem xét trên cơ sở đánh giá tác động môi trường, sức chịu tải sinh thái, phương án thoát nước, xử lý chất thải và khả năng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư với cộng đồng dân cư.

Đây cũng là điều kiện để kinh tế biển phát triển theo hướng bền vững, tránh tình trạng mở rộng không gian đô thị nhưng làm gia tăng áp lực lên môi trường tự nhiên và hạ tầng hiện hữu.

Thu hút đầu tư không chỉ là cuộc đua về quy mô vốn. Giá trị của mỗi dự án phải được đo bằng hiệu quả sử dụng tài nguyên, khả năng tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Chất lượng dòng vốn là thước đo hiệu quả xúc tiến đầu tư

Bên cạnh kinh tế biển, An Giang đặt trọng tâm thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu nông, thủy sản, hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hạ tầng logistics. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh tỉnh sở hữu lợi thế lớn về sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đồng thời có không gian phát triển kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu.

Thay vì chỉ gia tăng sản lượng và xuất khẩu nguyên liệu thô, việc thu hút các dự án chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực bảo quản, logistics sẽ góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm việc làm. Quan trọng hơn, sự phát triển của công nghiệp chế biến có thể tạo mối liên kết giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả của chuỗi giá trị nông nghiệp.

Ở lĩnh vực du lịch, các địa bàn như Phú Quốc, Hà Tiên, vùng Thất Sơn và các địa phương ven biển được xác định là những không gian có tiềm năng thu hút đầu tư. Mỗi khu vực sở hữu lợi thế riêng về cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa. Nếu được kết nối bằng hạ tầng giao thông, sản phẩm du lịch đặc trưng và dịch vụ chất lượng, An Giang có cơ hội hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đặc biệt, việc huy động nguồn lực xã hội thông qua phương thức PPP được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn vốn cho những công trình hạ tầng trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông kết nối vùng. Đây là giải pháp cần thiết trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn, trong khi nguồn lực ngân sách phải được phân bổ cho nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, PPP chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng, phân định rõ trách nhiệm giữa Nhà nước và nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế chia sẻ rủi ro và hiệu quả khai thác công trình. Việc huy động vốn tư nhân không đồng nghĩa với chuyển toàn bộ rủi ro sang khu vực công hoặc đặt gánh nặng tài chính dài hạn lên ngân sách và người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận kết quả thu hút đầu tư thời gian qua, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 102% kế hoạch năm 2026. Đáng chú ý, tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý và thủ tục cho 474 dự án, tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.

An Giang phát huy hiệu quả hoạt động của 5 Tổ công tác thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu công tác xúc tiến đầu tư phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả triển khai dự án làm thước đo, không dừng lại ở việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác. Những doanh nghiệp đã ký kết cần sớm cụ thể hóa ý tưởng, đề xuất phương án đầu tư để triển khai thực hiện. Đồng thời, tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của 5 Tổ công tác thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo từng lĩnh vực.

Thông điệp này đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ xúc tiến đầu tư theo chiều rộng sang thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Một dự án chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được triển khai đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, lao động và nguồn lực xã hội; đồng thời tạo ra đóng góp thực chất cho ngân sách, việc làm và chất lượng sống của người dân.

Với An Giang, mở rộng không gian phát triển phải đi cùng nâng cao chất lượng quản trị, kỷ luật quy hoạch và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Những dự án đầu tư vào kinh tế biển, công nghiệp, du lịch hay hạ tầng PPP cần được đặt trong một tầm nhìn liên kết, tránh phát triển phân tán, chồng lấn quy hoạch hoặc khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vì vậy không chỉ là dịp giới thiệu danh mục dự án và tìm kiếm đối tác, mà còn là phép thử đối với năng lực kiến tạo môi trường đầu tư của chính quyền địa phương. Khi cam kết đồng hành được cụ thể hóa bằng thủ tục minh bạch, cơ chế hỗ trợ hiệu quả và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, An Giang mới có thể chuyển hóa lợi thế về tài nguyên, vị trí địa lý và không gian kinh tế thành sức cạnh tranh dài hạn.

Thu hút được dòng vốn đã quan trọng, nhưng thu hút đúng nhà đầu tư, đúng lĩnh vực và bảo đảm mỗi dự án tạo ra giá trị kinh tế - xã hội gắn với trách nhiệm môi trường mới là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.