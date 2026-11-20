Tỉnh An Giang bắt tay với doanh nghiệp lớn để tạo việc làm ổn định cho lao động nữ nói chung, nữ sinh nói riêng tại địa phương - Ảnh: Hoàng Tuấn

Tỉnh An Giang cùng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Phú Quốc đang chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao ngay tại địa phương – nơi những cánh cửa nghề nghiệp đang rộng mở, đặc biệt mang lại cơ hội đổi đời và lập nghiệp bền vững cho hàng nghìn nữ sinh tại địa phương.

Từ trăn trở "ly hương" đến cú bắt tay chiến lược

An Giang có quy mô dân số khoảng 5 triệu người, lực lượng lao động dồi dào, nhưng nhiều năm qua vẫn đối mặt với một nghịch lý, tỉnh đang phát triển, nhiều dự án lớn hình thành, song không ít người trẻ, đặc biệt là lao động nữ, vẫn phải rời quê lên các đô thị lớn tìm việc làm thời vụ hoặc làm những công việc phổ thông thu nhập bấp bênh.

Trước những trăn trở thiếu lao động có trình độ, tay nghề để phục vụ phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thẳng thắn nhìn nhận: "Tỉnh An Giang có khoảng 5 triệu dân, không có lý gì An Giang và Phú Quốc lại thiếu nhân lực. Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn là tỉnh đang phát triển, nhiều cơ hội việc làm được tạo ra, trong khi chính người lao động của tỉnh lại không được làm việc ngay trên quê hương mình".

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - mong muốn người dân có việc làm ổn định tại địa phương

Để giải bài toán này và đón đầu vận hội APEC 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sun Group đã chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031. Đồng thời, các đơn vị thành viên của Sun Group trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế cũng đặt bút ký kết với 8 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Trường Cao đẳng Kiên Giang, Trường Trung cấp An Giang, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú và Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc. Bên cạnh đó, Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch, Khách sạn EHL - Phú Quốc (Học viện Du lịch Mặt Trời) cũng ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Nội vụ tỉnh.

Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 vào ngày 19/11/2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai dự kiến diễn ra xuyên suốt năm 2027, với Tuần lễ Cấp cao dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc (tỉnh An Giang). Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai APEC, sau năm 2006 tại Hà Nội và năm 2017 tại Đà Nẵng.

Theo thống kê sơ bộ, riêng nhu cầu tuyển mới của Sun Group tại Phú Quốc trong năm 2027 đã lên tới hơn 14.000 nhân sự. Các nhóm ngành cần tuyển dụng mạnh nhất như quản trị khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc khách hàng, hàng không, y tế, điều dưỡng... vốn là những lĩnh vực thế mạnh, rất phù hợp với sự tỉ mỉ, khéo léo và tận tâm của lao động nữ.

Đào tạo sát thực tiễn, giải tỏa nỗi lo "ra trường thất nghiệp"

Ghi nhận từ ngành giáo dục địa phương, mạng lưới đào tạo của tỉnh hiện rất quy mô với 2 cơ sở giáo dục đại học, 5 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp cùng hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có hơn 120.800 học sinh, học viên bậc THPT và giáo dục nghề nghiệp, cùng khoảng 24.000 sinh viên đại học.

Các đơn vị tham gia ký kết cung ứng nhân lực chất lượng cao phục vụ APEC - Ảnh: CTV

Hay tin nhà trường ký kết hợp tác với 1 tập đoàn uy tín nhằm cung cấp nguồn nhân lực, Nguyễn Thị Hiệu Huyền, học sinh trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, em đang theo học ngành quản trị khách sạn, trước đây cũng lo lắng đầu ra, nhưng giờ nghe tin trường có ký kết hợp tác với doanh nghiệp cung cấp nhân sự, em rất vui và yên tâm hơn nhiều.

Ông Thiều Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang chia sẻ, dù tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp thời gian qua khá cao. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn thẳng thắn nhìn nhận những "điểm nghẽn", như chương trình đào tạo ở một số ngành, nghề chưa theo kịp tốc độ thay đổi của doanh nghiệp; công tác dự báo và kết nối cung cầu lao động chưa thật sự đồng bộ; kỹ năng thực hành và năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, văn hóa dịch vụ và tác phong làm việc chưa được chuyên nghiệp ở một số bộ phận người học.

Cái bắt tay giữa nhà trường và doanh nghiệp lần này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn. Với mô hình đào tạo gắn kết, các nữ sinh không chỉ học lý thuyết suông mà được tiếp cận môi trường làm việc chuẩn quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, tại Học viện Du lịch Mặt Trời có thời lượng thực hành chiếm tới 70% chương trình, giúp học viên cọ xát trực tiếp tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế như JW Marriott, Conrad, Hilton...

Với đặc thù đứng chân ngay tại địa bàn trọng điểm du lịch, Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc là một trong 8 đơn vị ký kết trực tiếp đợt này. Chia sẻ về ý nghĩa của sự liên kết này đối với học sinh địa phương, đặc biệt là các nữ sinh, ông Kim Văn Tỷ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc, cho biết nhà trường luôn trăn trở làm sao để các em học sinh sau khi tốt nghiệp không chỉ có tấm bằng nghề mà phải có tay nghề vững, ngoại ngữ tốt để tự tin bước vào môi trường dịch vụ đẳng cấp quốc tế ngay tại đảo ngọc. Việc doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình, cử chuyên gia giảng dạy, tiếp nhận thực tập và cam kết đầu ra sẽ giúp các nữ sinh – nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa – giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, yên tâm theo đuổi nghề nghiệp và có thu nhập ổn định mà không phải rời xa gia đình.

Để những bản ghi nhớ không chỉ nằm trên giấy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các bên tập trung vào ba định hướng cốt lõi: đào tạo đúng ngành nghề và số lượng thị trường cần; đào tạo phải gắn với cam kết tiếp nhận, tạo môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ tốt để người lao động gắn bó lâu dài; đồng thời đẩy mạnh hướng nghiệp thực chất ngay từ bậc phổ thông. Ông nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta ký kết được bao nhiêu văn bản, mà là sau ký kết, có bao nhiêu lao động được đào tạo đúng nhu cầu, bao nhiêu học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định và bao nhiêu người dân An Giang có thể phát triển sự nghiệp ngay trên quê hương mình".

Ông Bùi Thành Trung - Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Nam - khẳng định doanh nghiệp xem các nhà trường là người đồng hành chiến lược và cam kết triển khai nghiêm túc lộ trình hành động 30 - 60 - 90 ngày. "Tạo ra việc làm mới chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn là người lao động yên tâm làm việc, có thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến. Sun Group cam kết thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, nhân văn; quan tâm phúc lợi, điều kiện sinh hoạt và lộ trình nghề nghiệp", ông Trung nhấn mạnh.

Theo lộ trình 30 - 60 - 90 ngày vừa được thống nhất, ngay trong 3 tháng tới, các bên sẽ rà soát dữ liệu cung - cầu, xây dựng bản đồ chuyển đổi nghề và tổ chức các ngày hội việc làm, tuyển dụng trực tiếp. Kết quả đối chiếu sơ bộ cho thấy, trong số 8.681 học sinh, sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2027 tại 9 cơ sở đào tạo, có hơn 5.100 em thuộc nhóm ngành trung hoặc gần nghề có thể kết nối tuyển dụng và đào tạo bổ sung ngay.

Cánh cửa nghề nghiệp đang mở rộng hơn bao giờ hết. Từ giảng đường đại học, cao đẳng đến các trường trung cấp nghề tại An Giang, sự kết nối chặt chẽ giữa "ba nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) đang tiếp thêm sự tự tin cho các nữ sinh miền Tây Nam bộ.

APEC 2027 sẽ là cơ hội để Phú Quốc bứt phá về hạ tầng, và quan trọng hơn là một thế hệ nữ lao động trẻ của An Giang sẽ được đào tạo bài bản, có tay nghề cao, tự tin làm chủ tương lai và tỏa sáng ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.