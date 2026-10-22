An Giang: Mở chiến dịch cao điểm phòng, chống khai thác IUU

Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ phát động, mở "Chiến dịch cao điểm phòng, chống khai thác IUU", quyết tâm cùng cả nước xóa bỏ cảnh báo của EC đối với thủy sản Việt Nam.

Tàu cá công suất nhỏ neo đậu khu vực Cảng cá An Thới. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương nâng cao trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện phòng, chống IUU. Người đứng đầu duy trì kỷ cương nghiêm ngặt, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện chống IUU trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phân định rõ thẩm quyền quản lý giữa cấp tỉnh và cấp xã theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm". Tỉnh đặc biệt tập trung kiểm soát chặt chẽ nhóm tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, đối tượng có nguy cơ cao nhất trong việc vươn khơi đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, lập danh sách gửi cho các lực lượng chức năng: Cảnh sát Biển 4, Vùng 5 Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và xã, phường, đặc khu theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng An Giang chỉ đạo, 100% các Trạm kiểm soát Biên phòng kiểm tra chặt chẽ tín hiệu VMS tàu cá khi làm thủ tục xuất, nhập bến, các thiết bị VMS phải được niêm phong, kẹp chì đúng quy định trùng số sê ri, không có dấu hiệu bị can thiệp; kiểm soát chặt chẽ, cương quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi tham gia khai thác thuỷ sản.

Mặt khác, các xã, phường, đặc khu rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thuỷ sản chụp ảnh, vị trí tàu neo đậu, lưu giữ thông tin, dữ liệu, phân công khu phố, ấp, đảng viên, công chức… theo dõi, cập nhật trạng thái tàu cá neo đậu để quản lý chặt chẽ.

Ngoài việc "lệnh" cho lực lượng Kiểm ngư An Giang cùng với đơn vị liên quan tăng cường tối đa tần suất tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm, tỉnh chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân tiếp tục tăng cường phối hợp, hình thành thế trận kiểm soát chặt chẽ từ bờ ra vùng khơi hoạt động khai thác thủy sản, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Từ đầu năm đến trung tuần tháng 10/2026, Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp ngành chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng biển An Giang, lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 6 tỷ đồng, chuyển địa phương xử lý nhiều vụ vi phạm.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 15/10/2026, Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận 82 vụ việc, tin báo về tội phạm liên quan IUU, trong đó đã khởi tố 63 vụ án hình sự để răn đe.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang thông tin, để đưa hoạt động bốc dỡ hải sản vào khuôn khổ, tỉnh đã thống nhất chuẩn hóa "Điểm tập kết cá" đối với 26 vị trí ven biển bên cạnh 2 cảng cá chỉ định hiện có là Tắc Cậu và An Thới, nâng tổng số lên 28 điểm trên địa bàn. Qua đó, giúp chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng dễ dàng khoanh vùng, quản lý nghiêm ngặt lượt tàu thuyền ra vào. Đồng thời, mở "Chiến dịch cao điểm phòng, chống khai thác IUU" trên phạm vi toàn tỉnh. Chiến dịch tập trung cao độ nhằm khắc phục dứt điểm các điểm nóng, hạn chế tồn đọng, nâng cao hiệu quả chống IUU trên địa bàn.

Xác định các hành vi cố tình vi phạm IUU, đặc biệt là hành vi tháo gỡ thiết bị VMS, sử dụng biển số giả, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, không dừng lại ở vi phạm hành chính mà đã cấu thành hành vi tội phạm nghiêm trọng, tổn hại trực tiếp đến an ninh kinh tế, hình ảnh và uy tín đối ngoại của quốc gia, An Giang quán triệt quan điểm xử lý ở mức nghiêm khắc nhất.

Tỉnh giao Công an tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra các chuyên án chuyên sâu. Lực lượng Công an tập trung triệt phá các đường dây môi giới, dắt mối tinh vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài, kể cả các hình thức tổ chức đưa người qua đường hàng không, đường bộ sang nước bạn để vận hành tàu cá cải hoán, xóa số…

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, từ đầu năm đến giữa tháng 10/2026, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hành 263 thông báo liên quan đến 836 lượt vi phạm của 522 tàu cá mất kết nối VMS hoặc vượt ranh giới cho phép. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 218 lượt vi phạm, ban hành 109 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Bên cạnh các biện pháp răn đe, công tác tuyên truyền được ngành chức năng tỉnh đẩy mạnh theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" liên tục các quy định xử phạt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội bền vững, hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh VMS, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và giải bản tàu cá cho các hộ ngư dân không còn đủ điều kiện hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu ngành chức năng phối hợp các địa phương rà soát công tác quản lý tàu cá, xóa đăng ký đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo quy định; nghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật tự động gửi cảnh báo đến chủ tàu; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm VMS, không để tồn đọng kéo dài. Đồng thời, rà soát việc hỗ trợ lắp đặt thiết bị VMS và chuyển đổi nghề, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền về quy định pháp luật, mức xử phạt và kết quả xử lý vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân, nâng cao hiệu quả chống IUU trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch cao điểm phòng, chống khai thác IUU của tỉnh An Giang là lời cam kết mạnh mẽ của chính quyền và nhân dân địa phương đối với Chính phủ và EC. Với việc siết chặt kỷ cương người đứng đầu, nâng tầm quản lý bằng công nghệ IOC, công khai kiểm soát bến bãi và kiên quyết hình sự hóa các hành vi vi phạm, An Giang đang dồn toàn lực khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống IUU. Sự vào cuộc quyết liệt này khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của An Giang trong việc cùng cả nước tháo gỡ thành công "thẻ vàng" EC, bảo vệ uy tín và hướng tới sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.