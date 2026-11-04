An Giang: Mở chiến dịch cao điểm chống khai thác IUU, xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm

Xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, công tác quản lý đội tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản, theo dõi thiết bị giám sát hành trình VMS và xử lý tàu cá vi phạm đã được quan tâm thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục mở chiến dịch cao điểm chống khai thác IUU.

Tuy nhiên, toàn tỉnh còn 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, gồm 742 tàu đã đăng ký và 948 tàu chưa đăng ký; việc kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, xuất nhập bến và ghi nhận sản lượng trên hệ thống eCDT chưa đồng bộ.

Đến ngày 15/10/2026, mới có 8.448/10.898 tàu cá đăng ký tài khoản eCDT, còn 2.450 tàu chưa đăng ký tài khoản; sản lượng thủy sản được giám sát qua cảng còn thấp so với thực tế khai thác.

Đối với VMS, còn 221 lượt/128 mất kết nối trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển và 655 lượt/502 tàu cá mất tín hiệu kết nối trong bờ đang xác minh. Bên cạnh đó, việc xử lý các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ còn tồn đọng.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về IUU ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị chức năng trong công tác chống khai thác IUU thời gian qua. Tuy nhiên, Trưởng Ban chỉ đạo IUU tỉnh An Giang đánh giám kết quả chưa đáp ứng yêu cầu.

Lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuần tra kiểm soát chống khai thác IUU và tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật cho ngư dân, chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh.

"Các sở, ngành, lực lượng và địa phương xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên; thực hiện nghiêm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả". Đồng thời, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao", ông Hồ Văn Mừng nói.

Tiếp tục mở chiến dịch cao điểm chống IUU

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp dữ liệu tàu cá đã đăng ký và cập nhật trên hệ thống Vnfishbase để tích hợp dữ liệu vào hệ thống IOC của tỉnh.

UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá khẩn trương cập nhật, rà soát, kiểm tra các tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản, trong đó có 948 tàu cá chưa đăng ký và nhóm tàu từ 6m đến dưới 12m đã đăng ký do địa phương quản lý đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản.

An Giang chuẩn bị công bố 26 điểm tập kết lên để 26 điểm tập kết lên cá để quản lý chặt chẽ nguồn gốc hải sản trên hệ thống truy xuất nguồn gốc eCDT theo quy định.

Các địa phương chủ động liên hệ, thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng có tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản khẩn trương làm thủ tục gia hạn hoặc cấp lại giấy phép khai thác thủy sản; đồng thời phân công cụ thể cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự cơ sở và khu phố, ấp theo dõi từng tàu và xác định rõ hình ảnh, vị trí neo đậu, thông tin chủ tàu và người quản lý.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển kiểm soát nghiêm ngặt tàu cá xuất, nhập bến; kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Trưởng Ban chỉ đạo IUU tỉnh An Giang yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Du lịch tiến hành rà soát, xử lý dứt điểm đối với 24 tàu cá vi phạm nước ngoài còn tồn đọng, phát sinh từ năm 2024 đến nay.

"Đối với các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, đề nghị các lực lượng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm áp dụng mức xử lý tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Công an tỉnh đẩy nhanh xác minh, điều tra các vụ đang giải quyết, nhất là hành vi tổ chức, môi giới, đưa tàu cá hoặc ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Đối với vụ việc có đủ căn cứ, kịp thời khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý.

Ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo tiếp tục mở chiến dịch cao điểm về chống khai thác IUU, trong đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức mở chiến dịch cao điểm tuần tra, kiểm soát trên biển; kiên quyết xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU trên biển, đặc biệt các tàu cá không đủ điều kiện.

Đề nghị các lực lượng chức năng trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt Thái Lan, Malaysia, Campuchia; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vượt ra ngoài vùng được phép khai thác trên biển, xử lý VMS theo quy định của pháp luật; không để phát sinh tàu cá An Giang vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường hủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá thành lập Tổ khảo sát 17/26 điểm dự kiến tập kết lên cá tại địa phương (do 9/26 điểm đã có chủ trương thống nhất của UBND tỉnh), báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện. Đồng thời hướng dẫn cán bộ, công chức địa phương và chiến sĩ của 26 điểm tập kết lên cá về quy trình cài đặt và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc eCDT để quản lý chặt chẽ theo quy định.