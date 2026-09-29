An Giang: 'Luồng xanh' hồ sơ dự án APEC, xử lý không quá một ngày

Ngày 29/9, thông tin từ Tỉnh ủy An Giang cho biết, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 10 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27 và các hoạt động liên quan của Diễn đàn APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng chỉ đạo việc thực hiện cơ chế luồng xanh "luồng xanh" đối với toàn bộ hồ sơ, văn bản, thủ tục và các nội dung phát sinh liên quan đến công tác chuẩn bị, đầu tư, thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh việc thực hiện cơ chế "luồng xanh" đối với toàn bộ hồ sơ, văn bản, thủ tục và các nội dung phát sinh liên quan đến công tác chuẩn bị, đầu tư, thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được tiếp nhận và xử lý không quá một ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, chậm tham mưu hoặc chậm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách; kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với trường hợp để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời quán triệt, chỉ đạo các sở, ngành tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng để triển khai thực hiện phục vụ tổ chức Hội nghị APEC 2027 gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, lâu dài các công trình, dự án sau APEC 2027.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo: Kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, chậm tham mưu hoặc chậm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình APEC tại Phú Quốc.

Thực hiện nghiêm, đúng phạm vi, đối tượng, điều kiện và thẩm quyền đối với các cơ chế, chính sách đặc thù; chỉ áp dụng đối với các công trình, dự án, hạng mục phục vụ APEC 2027 theo danh mục và phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định theo Quyết định số 1679/QĐ-TTg, ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 66.20/2026/NQ-CP, ngày 18/6/2026 của Chính phủ, Nghị quyết số 41/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội và các quy định, hướng dẫn có liên quan của bộ, ngành Trung ương.

Không vận dụng tương tự hoặc mở rộng cơ chế đặc thù cho các nội dung không thuộc phạm vi được phép, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm.

Chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 trong chuẩn bị, tổ chức các hoạt động APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, đúng yêu cầu của Trung ương; trọng tâm là công tác tổ chức, thông tin, tuyên truyền, quảng bá, lễ tân, hậu cần, y tế, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng, chống khủng bố, cháy, nổ và các điều kiện thiết yếu khác phục vụ các đoàn công tác, khảo sát, hội nghị.

Tuy nhiên, thời gian từ nay đến khi diễn ra Hội nghị APEC 2027 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, tiến độ một số công trình, dự án, nhiệm vụ chưa đồng đều, còn những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Vì thế, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát tiến độ các công trình, dự án và nhiệm vụ chuẩn bị APEC 2027.

Đây không chỉ là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, hội nhập, đổi mới, năng động, thân thiện, mến khách, mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Quốc và tỉnh An Giang.

Thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, tạo động lực và nền tảng cho Phú Quốc, tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững.