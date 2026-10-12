An Giang: Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả 2 vụ cháy, thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng
Rạng sáng 12-10, trên địa bàn tỉnh An Giang liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy tại xã Hòa Lạc và xã Tân Thạnh, làm 2 căn nhà và 1 cơ sở kinh doanh bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy một phần, tổng thiệt hại ước tính hơn 2,2 tỷ đồng. Lực lượng quân sự, công an cùng người dân địa phương đã khẩn trương tham gia khắc phục hậu quả.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12-10, tại ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc xảy ra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh xe điện Chín Đạo. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 2 căn nhà bên cạnh, khiến 1 căn nhà và cơ sở kinh doanh bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy một phần. Thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng.
Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Ban CHQS xã Hòa Lạc đã huy động 15 dân quân thường trực, 5 dân quân ấp phối hợp cùng các lực lượng khác và người dân địa phương tham gia khắc phục hậu quả.
Tiếp đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, tại tổ 6, ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh xảy ra vụ cháy nhà dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, khiến căn nhà cùng toàn bộ tài sản, tiền mặt bên trong bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính trên 200 triệu đồng.
Theo thống kê ban đầu, 2 vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 2 căn nhà và 1 cơ sở kinh doanh bị cháy hoàn toàn; 1 căn nhà bị cháy một phần.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/an-giang-luc-luong-vu-trang-tham-gia-khac-phuc-hau-qua-2-vu-chay-thiet-hai-hon-2-2-ty-dong-1060312