An Giang: Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả 2 vụ cháy, thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12-10, tại ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc xảy ra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh xe điện Chín Đạo. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 2 căn nhà bên cạnh, khiến 1 căn nhà và cơ sở kinh doanh bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy một phần. Thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Lực lượng dân quân Ban CHQS xã Hòa Lạc (tỉnh An Giang) cùng lực lượng công an và người dân địa phương tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy tại cơ sở kinh doanh xe điện.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Ban CHQS xã Hòa Lạc đã huy động 15 dân quân thường trực, 5 dân quân ấp phối hợp cùng các lực lượng khác và người dân địa phương tham gia khắc phục hậu quả.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, tại tổ 6, ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh xảy ra vụ cháy nhà dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, khiến căn nhà cùng toàn bộ tài sản, tiền mặt bên trong bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính trên 200 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy nhà ở xã Tân Thạnh.

Theo thống kê ban đầu, 2 vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 2 căn nhà và 1 cơ sở kinh doanh bị cháy hoàn toàn; 1 căn nhà bị cháy một phần.