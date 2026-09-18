An Giang lọt top 10 'Thành phố quyến rũ' tại CAEXPO

Khu trưng bày “Thành phố quyến rũ” của tỉnh An Giang (Việt Nam).

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, các địa danh trong danh sách “Thành phố quyến rũ” tại sự kiện năm nay bao gồm thành phố Trường Xuân (Trung Quốc), Bandar Seri Begawan (Brunei), tỉnh Kampong Speu (Campuchia), tỉnh Sekong (Lào), vùng Bago (Myanmar), tỉnh Cebu (Philippines), Singapore, vùng Đông Bắc Thái Lan, Baucau (Timor Leste) và tỉnh An Giang (Việt Nam); trong khi đó, Indonesia và Malaysia tham gia với các gian hàng giới thiệu ở cấp quốc gia.

Theo Ban Thư ký CAEXPO, tại kỳ hội chợ năm nay, Timor Leste lần đầu tiên tham dự với tư cách là quốc gia thành viên chính thức của ASEAN. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tất cả các nước thành viên ASEAN, sau khi khối được mở rộng, cùng hội tụ tại Nam Ninh.

Khu trưng bày của tỉnh An Giang giới thiệu nhiều sản phẩm mang có thế mạnh và tiềm năng của địa phương.

Các thành phố và khu vực của Trung Quốc và các nước ASEAN tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, các sản phẩm địa phương chất lượng cao cùng các tiết mục biểu diễn văn hóa tại khu vực triển lãm “Thành phố quyến rũ”, qua đó thúc đẩy sự tương tác và giao lưu sâu rộng giữa hai bên trong các lĩnh vực như kinh tế địa phương, thương mại và giao lưu nhân dân.

Cụ thể, thành phố Trường Xuân của Trung Quốc giới thiệu những thành tựu trong các ngành công nghiệp chủ lực mà thành phố nắm giữ lợi thế cạnh tranh, như giao thông đường sắt, thông tin quang điện tử và hàng không vũ trụ; đồng thời quảng bá các sản phẩm đặc trưng và nguồn lực địa phương như văn hóa và du lịch băng tuyết, qua đó thể hiện toàn diện sức mạnh công nghiệp và sức sống phát triển của thành phố.

Thành phố Bandar Seri Begawan của Brunei sẽ tận dụng Hãng hàng không Royal Brunei để quảng bá các đường bay và dịch vụ du lịch. Tỉnh Kampong Speu của Campuchia sẽ tổ chức một sự kiện chuyên biệt nhằm quảng bá và kết nối đầu tư, qua đó giới thiệu toàn diện về môi trường đầu tư, thế mạnh phát triển công nghiệp và các lĩnh vực đầu tư trọng điểm của tỉnh, đồng thời thúc đẩy các hoạt động trao đổi thiết thực và kết nối dự án giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với các cơ quan chính quyền địa phương và các khu công nghiệp tại Campuchia.

Indonesia sẽ giới thiệu bức tranh toàn cảnh về cảnh quan đô thị, những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch cũng như sự phát triển đầy năng động, qua đó làm nổi bật trọn vẹn sức hút độc đáo của “Quốc gia Vạn đảo”.

Tỉnh Sekong của Lào đã đặt mục tiêu hướng tới một tương lai xanh. Các dự án năng lượng sạch như năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã trở thành điểm nhấn của triển lãm, tích hợp du lịch miền núi và các nghề thủ công đặc biệt để làm nổi bật sự phát triển sinh thái và di sản nhân văn.

Malaysia sẽ giới thiệu toàn diện hình ảnh quốc gia đầy ấn tượng của mình bằng cách làm nổi bật các nguồn tài nguyên du lịch phong phú, những nét đặc trưng văn hóa độc đáo và môi trường đầu tư thuận lợi.

Tỉnh Bago của Myanmar và tỉnh Cebu ở Philippines sẽ giới thiệu tài nguyên du lịch chất lượng cao và môi trường đầu tư tuyệt vời, qua đó mở ra cánh cửa hợp tác với các nước.

Singapore sẽ giới thiệu những thế mạnh của mình trong công tác quản trị đô thị hiện đại cũng như đổi mới sáng tạo về khoa học và công nghệ. Hai mươi tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan sẽ cùng tham gia giới thiệu các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và nét văn hóa độc đáo của mình, nhằm quảng bá toàn diện các nguồn tài nguyên du lịch cũng như cơ hội đầu tư.

Khu trưng bày “Thành phố quyến rũ” của thành phố của Baucau (Timor-Leste).

Thành phố Baucau (Timor Leste) lần đầu tiên tham gia Hội chợ Trung Quốc - ASEAN, giới thiệu nét văn hóa địa phương độc đáo và các sản phẩm du lịch, đồng thời làm nổi bật tiềm năng phát triển đầy hứa hẹn của mình.

Trong khi đó, tỉnh An Giang của Việt Nam tập trung giới giới thiệu và làm nổi bật hình ảnh đô thị, các ngành công nghiệp chủ lực và triển vọng đầu tư của mình. Trong thời gian diễn ra hội chợ, tỉnh giới thiệu các sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc trưng, đồng thời quảng bá định hướng phát triển công nghiệp, quy hoạch các khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và các nguồn tài nguyên du lịch của địa phương

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết CAEXPO là một trong những hội chợ mang tầm quốc tế, tỉnh An Giang rất vinh dự được Chính phủ chọn để trưng bày các sản phẩm đại diện cho thương hiệu quốc gia. Đây là vinh dự rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Do đó, công tác chuẩn bị rất công phu, với mong muốn thông qua hội chợ lần này cũng là một cơ hội để quảng bá về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam nói chung cũng như tỉnh An Giang nói riêng đang đà phát triển, đồng thời cũng đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm có thế mạnh, tiềm năng của địa phương như gạo, trái cây, các mặt hàng thủy sản...

Khu trưng bày “Thành phố quyến rũ” của Bandar Seri Begawan (Brunei).

Kể từ khi ra mắt tại kỳ Hội chợ CAEXPO lần thứ hai vào năm 2005, khu trưng bày “Thành phố quyến rũ” đã giới thiệu những nét đặc sắc đầy ấn tượng của gần 190 thành phố tham gia; qua đó, khu vực này không chỉ minh chứng cho mối liên kết sâu sắc về văn hóa và sự hội nhập kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN, mà còn là hình ảnh thu nhỏ sống động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai bên.

CAEXPO là một trong những hội chợ triển lãm hàng đầu Trung Quốc, được tổ chức định kỳ hằng năm tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây từ năm 2004. Qua 22 kỳ tổ chức, CAEXPO đã góp phần quan trọng trong kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc, trở thành một trong những sự kiện lớn được doanh nghiệp quan tâm và tham gia nhiều nhất khu vực.