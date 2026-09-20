An Giang: Long Thạnh nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy xã hội số

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức điểm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Bà Trần Diễm Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Thạnh cho biết, theo Kế hoạch số 06/KH-HCC ngày 16.9.2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Thạnh, việc triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và xã hội số nhằm nâng cao khả năng, trình độ áp dụng chuyển đổi số của người dân, đồng thời giảm chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Long Thạnh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức hỗ trợ người dân tự thực hiện hồ sơ trực tuyến ngay tại địa phương, trong đó ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và người dân ở vùng sâu. Người dân được hướng dẫn từng bước cách nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán số, đồng thời được tuyên truyền về bảo vệ thông tin cá nhân.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, Công an xã và Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp tổ chức ít nhất một đợt hỗ trợ người dân mỗi tháng. Mục tiêu là giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng tự thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, phấn đấu tỷ lệ người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến tại nhóm thí điểm tăng tối thiểu 20 điểm phần trăm so với đầu kỳ.

Tuần lễ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Đáng chú ý, kế hoạch xác định vai trò trực tiếp của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc “cầm tay chỉ việc” cho người dân. Mỗi thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phấn đấu hướng dẫn ít nhất một người dân tự thực hiện và nộp được hồ sơ trực tuyến.

Danh sách người dân được hỗ trợ, cùng thông tin về hồ sơ và kết quả thực hiện, được tổng hợp gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hằng tháng để theo dõi, đánh giá.

Song song với nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Long Thạnh chú trọng bảo đảm không để người dân yếu thế bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Xã sẽ rà soát khả năng tiếp cận các dịch vụ số đối với người khuyết tật, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số và những người còn hạn chế về kỹ năng số; từ đó bố trí điểm hỗ trợ, giao diện dễ sử dụng và các kênh hỗ trợ phù hợp.

Theo kế hoạch, trước ngày 30.9, 100% các ấp trên địa bàn xã có điểm hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện hồ sơ trực tuyến. Mỗi trụ sở ấp được bố trí là một điểm hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến hằng ngày, do Trưởng ấp - đồng thời là Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng - phân công nhân sự trực tiếp hướng dẫn người dân.

Trong quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được phản ánh về Trung tâm Phục vụ hành chính công xã qua các kênh liên lạc phù hợp để được hướng dẫn, xử lý. Trung tâm cũng sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các điểm hỗ trợ theo tuần, tháng, làm cơ sở tổng hợp và đề xuất thi đua, khen thưởng vào cuối năm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đến tận nhà hỗ trợ người dân

Việc triển khai các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến ngay tại các ấp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân, nhất là những người chưa thành thạo công nghệ, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số. Qua đó, người dân có thể chủ động thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Thạnh giao lãnh đạo, công chức chuyên trách theo dõi số lượng người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến tăng hằng tháng, cung cấp số liệu phục vụ đánh giá kết quả thực hiện. Đây là cơ sở để địa phương theo dõi mức độ chuyển biến thực chất trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục điều chỉnh các giải pháp hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của người dân.

Với cách làm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, kết hợp giữa hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở và theo dõi kết quả bằng số liệu, Long Thạnh đang từng bước đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số và thúc đẩy quá trình hình thành xã hội số trên địa bàn.