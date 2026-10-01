An Giang lập Quỹ hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Sáng 1/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức ra mắt Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ...

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện đặt hàng, tài trợ; hỗ trợ kinh phí, lãi suất vay; nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; hỗ trợ phát triển đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối tượng được Quỹ hỗ trợ gồm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 4417/QĐ-UBND, ngày 23/9/2026 về thành lập Hội đồng quản lý Quỹ gồm 7 thành viên; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ hành chính công, hướng đến nâng cao hiệu quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh An Giang và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, tập trung phát triển hạ tầng số, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và triển khai các giải pháp phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Công an tỉnh An Giang và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cũng ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ (bên phải) và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Quang Hải ký thỏa thuận hợp tác.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ và Thượng tá Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone ký thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các đơn vị phân công đầu mối chuyên trách, phối hợp với các cơ quan của tỉnh xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, lộ trình và phân kỳ đầu tư cụ thể để triển khai các nội dung đã ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung hỗ trợ An Giang hoàn thiện hạ tầng cáp quang, nâng cao chất lượng phủ sóng 4G, 5G đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thúc đẩy phát triển hạ tầng logistics bưu chính số và thương mại điện tử tại địa phương.