An Giang lập 5 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thông tin được ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công bố tại hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, vào sáng 15/10.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. 5 tổ công tác tập trung rà soát vướng mắc, chủ động tiếp nhận, nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chính sách thuế, tiếp cận nguồn vốn và các rào cản hành chính khác.

Tháo gỡ "đến cùng", đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các cấp xử lý dứt điểm các kiến nghị xác đáng của doanh nghiệp, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay chậm trễ giải quyết. Đồng thời tham mưu các giải pháp cắt giảm chi phí và thời gian tuân thủ thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng kinh doanh.

An Giang sẽ thành lập 5 tổ công tác chuyên trách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời thay thế cán bộ yếu kém trên cơ sở kết quả đánh giá bằng chỉ số hiệu quả công việc (KPI). Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị.

Các sở, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công; tạo chuyển biến đột phá, thực chất trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm tăng 9,23%; trong đó tăng trưởng GRDP quý III đạt 10,28%, đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố cả nước; cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.

Các ngành, lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước đạt 25.253 tỷ đồng, bằng 78% dự toán. Du lịch tiếp tục là điểm sáng, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang ước đón 23,48 triệu lượt khách tăng 18,04% so với cùng kỳ (trong đó, ước đón 1,94 triệu lượt khách quốc tế); tổng thu từ du lịch ước đạt 57.922 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức mua, nhu cầu dịch vụ và sức hấp dẫn du lịch của tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Tỉnh tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 474/474 dự án tồn đọng, kéo dài, góp phần khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư trong thời gian tới.