An Giang lập 5 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Quang cảnh hội nghị.

Thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì sáng 12/10.

Theo báo cáo tại hội nghị, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh ước tăng 9,23%, đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng quý III, GRDP tăng 10,28%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,71% cả năm, GRDP quý IV cần tăng từ 14,95% trở lên.

Tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt kịch bản đề ra. Đến cuối tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 59% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; thu tiền sử dụng đất đạt 46,4% dự toán. Còn 3.584 tỷ đồng tiền sử dụng đất của nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính dù đã được thông báo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các cấp, ngành đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, nâng giá vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với 7 chỉ tiêu đạt thấp. Trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 80.000 tỷ đồng, còn cách mục tiêu 113.000 tỷ đồng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mới đạt 58%. Các lĩnh vực y tế, nhà ở xã hội và xử lý nước thải khu công nghiệp cũng cần được đẩy nhanh tiến độ.

Để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh sẽ thành lập 5 tổ công tác chuyên trách về nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp, thương mại; bất động sản, du lịch; giao thông, nhà ở xã hội; xã hội hóa giáo dục và y tế. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đối với các công trình trọng điểm, tỉnh yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ; đồng thời đẩy nhanh quy hoạch cấp xã và các đề án phát triển Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Tỉnh cũng dự kiến nâng cấp hệ thống camera AI kết nối với Trung tâm Điều hành thông minh, hỗ trợ phát hiện vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị trung tâm.

Trước tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, đẩy giá; đồng thời yêu cầu ngành ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tin và ảnh: AN LÂM