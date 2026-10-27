An Giang: Lan tỏa y đức, nâng cao văn hóa giao tiếp trong cơ sở y tế

Tiết mục tham gia trong Hội thi

Hội thi gồm hai phần: giới thiệu, chào hỏi và thi tiểu phẩm ngắn. Ở phần thi giới thiệu, các đội thể hiện sự tự tin, sáng tạo, khéo léo truyền tải những thông điệp về y đức, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người cán bộ y tế đối với người bệnh.

Phần thi tiểu phẩm thu hút sự quan tâm với những tình huống gần gũi, phản ánh thực tế công tác khám, chữa bệnh và giao tiếp tại cơ sở y tế. Thông qua hình thức sân khấu hóa sinh động, các đội gửi gắm thông điệp về thái độ phục vụ tận tình, tinh thần trách nhiệm, sự cảm thông và chia sẻ với người bệnh, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người thầy thuốc.

Phần thi chào hỏi tuyên truyền y đức, giao tiếp và ứng xử

Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hội thi còn là dịp để cán bộ, nhân viên y tế nhìn nhận, nâng cao ý thức thực hiện quy tắc ứng xử, rèn luyện y đức và xây dựng môi trường giao tiếp văn minh, thân thiện trong đơn vị. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội số 6 với tiểu phẩm “Chiếc phong bì”; giải Nhì cho đội số 2 với tiểu phẩm “Chỉ tại cái trinh tiết” và giải Ba cho đội số 1 với tiểu phẩm “Hạnh phúc chợt về”.

Trao giải cho các đội tham gia Hội thi

Thông qua hội thi, Trung tâm Y tế Thoại Sơn tiếp tục khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn y đức, chuẩn mực trong giao tiếp và ứng xử. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, thân thiện, củng cố niềm tin của người dân đối với ngành y tế địa phương.