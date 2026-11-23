Chiều 23.11, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) ra mắt “Thư viện văn hóa”, gắn với “Không gian xanh”, nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần tự học, nâng cao tri thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang ra mắt “Thư viện văn hóa”, gắn với “Không gian xanh”

Văn hóa công sở không chỉ thể hiện qua tác phong, lề lối làm việc, mà còn được vun đắp từ ý thức học tập, rèn luyện của mỗi người. Từ ý nghĩa đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình ra mắt “Thư viện văn hóa”, gắn với “Không gian xanh”, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức tiếp cận tri thức, tự học và thư giãn ngay tại nơi làm việc.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình Đỗ Quốc Tuấn cho hay, trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất của Thư viện Vĩnh Bình Bắc trước đây, Trung tâm tiến hành sắp xếp lại hệ thống tủ, kệ sách, bố trí không gian đọc kết hợp cây xanh, tạo môi trường thân thiện, thoải mái.

Thư viện có rất nhiều đầu sách, phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu, học tập, nghiên cứu của cán bộ, viên chức và người dân.

Hiện, thư viện có hơn 1.000 quyển sách thuộc nhiều lĩnh vực như: Chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, kiến thức chuyên môn và tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, Trung tâm đầu tư hơn 100 triệu đồng bổ sung nguồn sách mới, tập trung vào các lĩnh vực lịch sử, truyền thống cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đảng, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, văn học, nghệ thuật… góp phần làm phong phú nguồn tài liệu; đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu của cán bộ, viên chức và người dân.

Mục tiêu của mô hình không chỉ là xây dựng nơi đọc sách, mà quan trọng hơn là duy trì hoạt động thường xuyên, hình thành thói quen đọc, tinh thần tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào công việc.

Trung tâm sẽ xây dựng nội quy, phân công viên chức quản lý, sắp xếp, phân loại tài liệu; đồng thời, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, mã QR và nguồn tài liệu điện tử chính thống, để nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình Võ Thanh Xuân (thứ 3 từ trái vào), cùng cán bộ xã bên mô hình "Không gian xanh"

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình Võ Thanh Xuân nhận định, đây là mô hình rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục bổ sung nguồn sách, đa dạng hóa tài liệu, tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, chia sẻ tri thức, khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân hình thành thói quen đọc sách. Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động thư viện; xây dựng nơi đây trở thành không gian văn hóa, học tập, nghiên cứu và kết nối cộng đồng.

Đội ngũ cán bộ xã Vĩnh Bình tìm hiểu sách phục vụ công tác

Chị Nguyễn Cẩm Lình, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình chia sẻ, từ mô hình này sẽ giúp cán bộ, viên chức đọc sách, tìm hiểu kiến thức và thư giãn sau giờ làm việc. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên có thêm động lực tự học, cập nhật kiến thức để phục vụ tốt hơn công việc chuyên môn.

Từ một không gian đọc sách tại cơ quan, mô hình hướng đến xây dựng thói quen học tập thường xuyên, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và tinh thần chia sẻ tri thức.

Đây cũng là cách làm thiết thực góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, thúc đẩy mỗi cán bộ, viên chức và người dân chủ động học tập, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.