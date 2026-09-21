An Giang: Lan tỏa sức sống từ những giọt máu hồng tại xã Vĩnh Hậu

Anh Huỳnh Thanh Tấn (áo đỏ) đã 32 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Vĩnh Hậu luôn quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia hiến máu. Qua đó, phong trào từng bước lan tỏa, trở thành một hoạt động nhân đạo thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Buổi hiến máu được tổ chức nghiêm túc, khoa học. Quy trình đăng ký, khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe và lấy máu được đội ngũ y, bác sĩ Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang thực hiện đúng quy định chuyên môn, bảo đảm an toàn cho người tham gia. Không khí hiến máu diễn ra sôi nổi, trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Anh Nguyễn Cao Kỳ (áo xanh) đã 29 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 93 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong số những người tham gia hiến máu lần này, anh Huỳnh Thanh Tấn, ngụ ấp Vĩnh Bình, là một trong những người có nhiều lần hiến máu với 32 lần tham gia.

Anh Tấn chia sẻ: "Mỗi lần địa phương tổ chức hiến máu tình nguyện, tôi đều hăng hái tham gia. Tôi mong muốn chia sẻ khó khăn, giúp đỡ những người không may mắn, cần truyền máu để duy trì sự sống. Những đơn vị máu được tiếp nhận hôm nay sẽ góp phần bảo đảm nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân, qua đó mang lại thêm niềm tin và hy vọng cho những người cần máu."

Công an xã Vĩnh Hậu tham gia hiến máu tình nguyện

Cùng chung tinh thần đó, anh Nguyễn Cao Kỳ đã có 29 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với anh, hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là cách thiết thực để chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Anh Kỳ cho biết, mỗi lần hiến máu, anh vui vì có thể góp phần giúp đỡ bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Anh cho biết sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi còn đủ điều kiện.

Ông Huỳnh Hồ Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Vĩnh Hậu cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; đồng thời quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, qua đó đưa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từ những người đã hàng chục lần tình nguyện hiến máu đến những người lần đầu tham gia, mỗi giọt máu được trao đi đều mang theo nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện tại xã Vĩnh Hậu đang góp phần lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, tiếp thêm hy vọng sống cho những bệnh nhân cần máu.