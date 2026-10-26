An Giang lan tỏa phong trào học tập suốt đời, phổ cập kỹ năng số

Các đại biểu về dự Lễ phát động tham quan trưng bày sách

Đa dạng hoạt động, mở rộng cơ hội học tập

Hưởng ứng chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, tỉnh An Giang triển khai nhiều hoạt động học tập, nghiên cứu, trải nghiệm và ứng dụng công nghệ vào đời sống, với sự tham gia của 658 cơ sở giáo dục, 102 trung tâm học tập cộng đồng cùng hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lễ phát động cấp tỉnh diễn ra từ đầu tháng 10, tại Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên, với 200 đại biểu tham dự. Dịp này, Công ty Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ học bổng trị giá 4,915 tỉ đồng cho học sinh nghèo hiếu học; Galaxy Education hỗ trợ các khóa học trực tuyến trên nền tảng HOCMAI và FUNiX với tổng giá trị khoảng 140 triệu đồng. Các trường cao đẳng, trung cấp nghề trao tặng 4 bộ máy tính cho các xã vùng khó khăn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, toàn tỉnh tổ chức 1.850 hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ, thu hút 185.200 người tham gia, trong đó 112.600 người thụ hưởng trực tiếp. Tại các trường học, hội thi văn hóa đọc, ngày hội STEM/Robotics, câu lạc bộ AI và không gian sáng tạo số tạo điều kiện để học sinh phát triển tư duy, nâng cao kỹ năng thực hành, sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.

Đáng chú ý, 102/102 trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 896 lớp học, chuyên đề ngắn hạn, thu hút 55.400 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Một số tài liệu được biên soạn song ngữ Việt và Khmer, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thuận lợi hơn trong tiếp cận kiến thức.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phổ cập kỹ năng số, thu hẹp khoảng cách công nghệ

Một điểm nhấn của Tuần lễ là việc triển khai 102 điểm hỗ trợ kỹ năng số và AI tại bộ phận Một cửa cấp xã, trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa và thư viện trường học. Với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, giáo viên tin học và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, các điểm hỗ trợ đã tư vấn, hướng dẫn 85.400 lượt người dân.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán số, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện tin giả và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Tỉnh cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của 58.600 người, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào Khmer, Chăm, ngư dân và lao động nghèo.

Cùng với đó, 526 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức xã hội triển khai 345 hoạt động, hỗ trợ 32.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật kiến thức, kỹ năng số. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên báo chí, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở và mạng xã hội, với 865 tin, bài, phóng sự, infographic và video clip, đạt hơn 150.000 lượt tiếp cận trên không gian mạng.

Trao 4 bộ máy vi tính cho 4 xã trong tỉnh tại lễ phát động

Nhân rộng mô hình, xây dựng xã hội học tập bền vững

Bên cạnh các hoạt động hưởng ứng theo đợt, An Giang chú trọng xây dựng những mô hình học tập có khả năng duy trì lâu dài. Tiêu biểu là mô hình “Bản đồ số cơ hội học tập tỉnh An Giang”, cập nhật 368 địa chỉ học tập, gồm trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện số và các lớp học dành cho người dân. Thông qua mã QR, người dân có thể thuận tiện tra cứu thông tin; hệ thống ghi nhận hơn 32.000 lượt quét trong Tuần lễ.

Các câu lạc bộ AI và không gian sáng tạo số tại Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt được nhân rộng đến 45 trường THCS, THPT. Mô hình “Tủ sách đường phố trước cổng trường, đọc xong gửi lại, có sách hay cùng góp” cũng được 28 trường THPT học tập, triển khai.

Trưng bày sách học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa, giáo dục tổ chức 540 hoạt động, thu hút 128.500 lượt người tham gia; cấp miễn phí 6.500 thẻ đọc điện tử và luân chuyển 45.000 bản sách đến thư viện trường học vùng sâu, xã biên giới, đặc khu hải đảo. Hoạt động triển lãm thực tế ảo về di tích văn hóa Óc Eo, Ba Thê và danh thắng Kiên Lương, Hà Tiên thu hút 24.500 lượt học sinh tham quan, học tập.

Tổng kinh phí thực hiện Tuần lễ được báo cáo là 8,9805 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, nguồn lồng ghép các chương trình và nguồn xã hội hóa.

Thời gian tới, An Giang định hướng duy trì các điểm hỗ trợ kỹ năng số vào ngày thứ Bảy hằng tuần, tiếp tục cập nhật bản đồ số cơ hội học tập, phát triển học liệu số và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Qua đó, tỉnh hướng tới tạo điều kiện để mọi người dân được học tập thường xuyên, nâng cao năng lực thích ứng với công nghệ, thu hẹp khoảng cách số và góp phần xây dựng xã hội học tập bền vững.