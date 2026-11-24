Tiết mục hát múa tham gia trong Liên hoan

Tối 23.11, tại Trung tâm Thương mại xã Gò Quao, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 tổ chức tổng kết, trao giải Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao 5 giải A chương trình và 18 giải A ở các thể loại ca, trình diễn trang phục truyền thống, nhạc cụ và múa. Trong đó, 5 giải A chương trình thuộc về các đội nghệ thuật truyền thống Khmer xã Bình An, Định Hòa, Mỹ Thuận, Sơn Kiên và đội MulChum Prech Tia.

Ở thể loại ca, 6 tiết mục được trao giải A, gồm: “Đẹp lắm tên Người” (Kiên Lương), “Op Or Tuk Thmey” (Sơn Kiên), “Óok Om Bok” (Mỹ Thuận), “Đồng bằng vui mùa lễ hội” (Định Hòa), “Ánh sao đêm Đôn Ta” (An Cư) và liên khúc “Hát múa dưới ánh trăng - Ngày hội bên nhau” (Bình An).

Đối với phần trình diễn trang phục truyền thống, 6 giải A được trao cho các đội nghệ thuật truyền thống Khmer xã Định Hòa, Đông Thái, Bình An, Sơn Kiên, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang - Phân hiệu Long Thạnh và đội MulChum Prech Tia.

Ở thể loại trình diễn nhạc cụ, múa, giải A thuộc về các đội Bình An, Mỹ Thuận, Ngọc Chúc, Ba Chúc, Định Hòa và Đông Thái.

Giới thiệu nét đẹp trang phục truyền thống Khmer tại Liên hoan

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao các giải chuyên đề nhằm ghi nhận những đơn vị có đóng góp trong bảo tồn, phát huy nghệ thuật diễn xướng dân gian Chầm riêng Chà pây, sân khấu Dù kê, nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm, dàn nhạc cổ truyền Arák và nghi thức “Lễ cúng trăng”.

Dàn nhạc Ngũ âm xã Gò Quao và xã Kiên Lương được trao giải chuyên đề về phong cách trình diễn hiệu quả.

Giải chuyên đề Người dẫn chương trình hiệu quả thuộc về Danh Minh Trường (Mỹ Thuận) và Nguyễn Hoài Như Ý (Châu Thành).

Các diễn viên rất vui mừng khi được tham gia Liên hoan

Với 21 đội tham gia, Liên hoan mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết giữa các dân tộc và giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Khmer Nam Bộ. Nhiều tiết mục kết hợp hài hòa giữa lời ca, điệu múa và âm thanh nhạc cụ dân tộc, tạo nên sức hấp dẫn riêng của nghệ thuật Khmer.

Nổi bật là những màn trình diễn nhạc Ngũ âm, loại hình âm nhạc dân gian đặc trưng của đồng bào Khmer. Những thanh âm từ các nhạc cụ truyền thống hòa quyện cùng lời ca, điệu múa góp phần tái hiện sinh động đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Phần trình diễn trang phục truyền thống cũng thu hút sự quan tâm của khán giả, giới thiệu những nét đặc sắc trong màu sắc, hoa văn và nghệ thuật tạo hình trang phục Khmer.

Ban tổ chức tặng cờ giấy khen cho các đội tham gia tại Ngày hội

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và thương mại được tổ chức như biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, du khách; hội thi thiết kế giàn Thủy lục; Giải Cúp các câu lạc bộ Võ cổ truyền tỉnh An Giang; các giải bóng chuyền nam, bóng đá nam xã Gò Quao.

Hội chợ thương mại với các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng góp phần quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương.

Thông qua Liên hoan và chuỗi hoạt động của Ngày hội, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được tôn vinh, tạo thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị và nghệ nhân. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá bản sắc văn hóa Khmer và tiềm năng du lịch An Giang.