An Giang lan tỏa bình đẳng giới, tạo động lực để phụ nữ phát triển kinh tế

Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ phát động

Ngày 16.11, tại xã Vân Khánh, UBND tỉnh An Giang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ kêu gọi các cấp, ngành tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức quan tâm hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, tạo việc làm và xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện cho phụ nữ.

Tuyên dương các hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới gắn với phát triển kinh tế

Thông qua các hoạt động thiết thực, tỉnh hướng đến xây dựng An Giang trở thành địa phương an toàn, bình đẳng, văn minh; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban Tổ chức giới thiệu không gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng địa phương và sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp. Nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản và sản phẩm chế biến được quảng bá như ổi nữ hoàng, bánh kẹp, sò huyết, khô cá sặc, chả cá phi, mắm ruốc, khô cá ngát, tôm sú, tôm thẻ…

Các gian hàng không chỉ góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất của xã Vân Khánh mà còn thể hiện sự sáng tạo, tinh thần năng động của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Qua đó, khuyến khích chị em mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia các mô hình sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, phát huy vai trò và khẳng định vị thế trong gia đình, cộng đồng.

Trao quà hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống

Dịp này, Ban Tổ chức tuyên dương 10 hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới gắn với phát triển kinh tế; trao hỗ trợ cho 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia lao động, sản xuất. Đồng thời, trao 10 suất học bổng cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, góp phần tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập, thực hiện ước mơ.

Sau lễ phát động, đoàn xe cổ động cùng các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Vân Khánh. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng cho mọi người.

Trước đó, ngày 13.11, tại phường Long Xuyên, Sở Nội vụ tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Long Xuyên tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, nhằm lan tỏa thông điệp bình đẳng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.