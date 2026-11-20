Trong quản lý nhà nước về đất đai, dữ liệu không chỉ là tập hợp thông tin về thửa đất, người sử dụng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó còn là nền tảng để kiểm soát biến động tài nguyên, thực hiện quy hoạch, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Khi dữ liệu thiếu chính xác, không đồng bộ hoặc chậm cập nhật, những bất cập ấy có thể trở thành điểm nghẽn trong điều hành, làm gia tăng chi phí xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai.

Đặt trong yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của An Giang vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chiến dịch kỹ thuật. Đây là bước chuyển từ quản lý dựa nhiều vào hồ sơ phân tán, thao tác thủ công sang quản trị bằng dữ liệu thống nhất, có khả năng kết nối và được cập nhật thường xuyên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, toàn An Giang hiện có 2.349.450 thửa đất. Đến ngày 17/11/2026, toàn bộ số thửa đất này đã được đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu Trung ương, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 1.703.381 thửa đạt tiêu chí mới về làm giàu, làm sạch dữ liệu, tương đương 72,5%; còn 646.069 thửa, chiếm 27,5%, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu và đang tiếp tục được rà soát, chỉnh lý, cập nhật.

Tỷ lệ dữ liệu đạt chuẩn của An Giang hiện cao hơn mức bình quân cả nước là 57,98%. Đây là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, tỷ lệ đồng bộ 100% không đồng nghĩa toàn bộ dữ liệu đã hoàn thiện về chất lượng. Khoảng cách giữa việc đưa dữ liệu lên hệ thống và bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, có thể khai thác thực chất vẫn là phần việc cần tập trung giải quyết.

An Giang đẩy nhanh chuẩn hóa dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Không dừng ở số hóa, phải bảo đảm dữ liệu chính xác và có giá trị sử dụng

Điểm cốt lõi của nhiệm vụ lần này nằm ở tiêu chuẩn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”. Sáu yêu cầu này không đơn thuần là tiêu chí kỹ thuật mà phản ánh chất lượng của một hệ thống quản trị đất đai hiện đại.

Dữ liệu đúng phải phản ánh chính xác hiện trạng thửa đất, thông tin người sử dụng và hồ sơ pháp lý. Dữ liệu đủ phải hạn chế tình trạng thiếu trường thông tin, thiếu giấy tờ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ địa chính. Dữ liệu sạch đòi hỏi loại bỏ thông tin trùng lặp, sai lệch, khắc phục những bất nhất giữa hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử. Đặc biệt, dữ liệu sống phải được cập nhật kịp thời khi phát sinh biến động, tránh tình trạng thông tin trên hệ thống không còn phản ánh đúng thực tế.

Đây cũng là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt đối với một địa bàn rộng, có nhiều loại hình sử dụng đất và đang đặt ra yêu cầu quản lý ngày càng cao như An Giang. Nếu dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, cơ quan quản lý có điều kiện kiểm soát tốt hơn tình hình sử dụng đất, phục vụ công tác quy hoạch, xác định nghĩa vụ tài chính, giải quyết thủ tục chuyển nhượng, đăng ký biến động và hạn chế những tranh chấp phát sinh từ thông tin thiếu thống nhất.

Ngược lại, nếu chỉ chạy theo tỷ lệ số hóa hoặc đồng bộ dữ liệu mà chưa xử lý tận gốc những sai lệch, thiếu sót thì hiệu quả chuyển đổi số sẽ không tương xứng với nguồn lực đầu tư. Một hệ thống dữ liệu có quy mô lớn nhưng thiếu độ tin cậy vẫn có thể khiến cán bộ phải tiếp tục đối chiếu thủ công, người dân phải bổ sung giấy tờ và doanh nghiệp mất thêm thời gian khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.

Bởi vậy, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là hoàn thành khối lượng 646.069 thửa đất còn lại thuộc nhóm chưa đạt tiêu chí, mà quan trọng hơn là xác định rõ nguyên nhân của từng trường hợp để có phương án xử lý phù hợp. Những trường hợp thiếu thông tin chủ sử dụng, biến động chưa được cập nhật, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, người sử dụng đất vắng mặt hoặc giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng đều cần được phân loại, đối soát và xử lý theo đúng quy định.

Từ góc độ quản trị, đây cũng là phép thử đối với năng lực phối hợp giữa các cấp, các ngành. Cơ sở dữ liệu đất đai không thể được hoàn thiện nếu thiếu sự liên thông giữa ngành nông nghiệp và môi trường, công an, chính quyền cấp xã, cơ quan đăng ký đất đai và các tổ chức tín dụng. Mỗi khâu chậm trễ, mỗi thông tin chưa được xác thực đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu chung.

An Giang làm sạch dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu lực quản lý tài nguyên.

Siết trách nhiệm địa phương, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo tỉnh ngày 18/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý dứt điểm những nhóm dữ liệu chưa đạt chuẩn, bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong tháng 12/2026, không lùi tiến độ và không hạ thấp yêu cầu chất lượng.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh đặt trách nhiệm trực tiếp lên từng cơ quan, địa phương thay vì chỉ giao nhiệm vụ chung. Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu hoàn thành toàn bộ 646.069 thửa đất thuộc nhóm chưa đạt tiêu chí, đẩy nhanh việc tiếp nhận, kiểm tra, số hóa, chuẩn hóa và cập nhật hồ sơ do UBND cấp xã bàn giao; không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Cùng với đó, ngành chuyên môn phải phối hợp với Cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đơn vị tư vấn VNPT An Giang xử lý dứt điểm lỗi kỹ thuật, lỗi đồng bộ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đây là điều kiện quan trọng để dữ liệu không chỉ được hoàn thiện về mặt hồ sơ mà còn vận hành ổn định, phục vụ khai thác lâu dài.

Đối với Công an tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp đối soát, xác thực 100% thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu dân cư và mã định danh tổ chức; tháo gỡ những trường hợp vướng mắc về nhân khẩu, địa chỉ thường trú ngoài tỉnh. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại phối hợp cung cấp bản sao hoặc bản scan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp, góp phần hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Đặc biệt, UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo và tiến độ thực hiện trên địa bàn. Tỉnh yêu cầu chính quyền cơ sở huy động nguồn lực, phối hợp với các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để xác minh thông tin, xử lý những trường hợp thiếu, sai lệch hoặc chưa đủ điều kiện cập nhật.

Phương pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được đặt ra nhằm thu thập, xác minh và chuẩn hóa thông tin ngay từ cơ sở. Những trường hợp vắng chủ, đất đang thế chấp ngân hàng hoặc có biến động phức tạp phải được lập danh sách riêng, có phương án xử lý cụ thể; không để tình trạng giữ hồ sơ, chậm bàn giao làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tỷ lệ dữ liệu đạt chuẩn của An Giang hiện cao hơn mức bình quân cả nước là 57,98%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ khối lượng dữ liệu chưa đạt tiêu chí trong năm 2026, đồng thời bảo đảm cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục, đồng bộ theo thời gian thực và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là đòi hỏi về trách nhiệm thực thi của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu địa phương.

Nhìn rộng hơn, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là một trong những điều kiện quan trọng để An Giang nâng cao chất lượng quản trị công trong giai đoạn mới. Đất đai là nguồn lực phát triển, nhưng nguồn lực ấy chỉ được khai thác hiệu quả khi thông tin pháp lý minh bạch, hiện trạng sử dụng được kiểm soát và các giao dịch được giải quyết trên nền tảng dữ liệu đáng tin cậy.

Vì vậy, kết quả của chiến dịch không nên chỉ được đo bằng số lượng thửa đất đã số hóa hay tỷ lệ dữ liệu được đồng bộ. Thước đo thực chất phải là khả năng giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục; hạn chế sai sót, tranh chấp; nâng cao tính công khai trong quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin đất đai.

Mục tiêu hoàn thành trong tháng 12/2026 là một dấu mốc quan trọng, nhưng không phải điểm kết thúc. Dữ liệu đất đai chỉ thực sự có giá trị khi được duy trì, cập nhật và khai thác thường xuyên. Chuyển từ tư duy hoàn thành một nhiệm vụ số hóa sang xây dựng nền quản trị đất đai dựa trên dữ liệu chính xác, liên thông và minh bạch mới là yêu cầu có ý nghĩa lâu dài đối với An Giang.

Dữ liệu đất đai An Giang – Những con số đáng chú ý Tổng số thửa đất: 2.349.450 thửa.

Đã đạt tiêu chí mới: 1.703.381 thửa (72,5%).

Chưa đạt tiêu chí: 646.069 thửa (27,5%).

Đã đồng bộ lên hệ thống Trung ương: 100%.

Mục tiêu: Hoàn thành làm sạch dữ liệu trong tháng 12/2026.

Tiêu chuẩn: Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung.