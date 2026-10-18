An Giang: Lá chắn vững chắc trong xây dựng Đảng (Bài 1)

Nghị quyết cũng nhấn mạnh kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bác Tôn (1).

Điều đó cho thấy, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mang tính bước ngoặt – đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng kinh tế tri thức, chuyển đổi số toàn diện, Hội nhập quốc tế sâu rộng – việc xây dựng Đảng về chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trở thành yêu cầu có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng bộ tỉnh An Giang.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng đã chỉ rõ, cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đoàn kết thống nhất; vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín. Thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (2).

Để đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Đề án số 02- ĐA/TU ngày 27/3/2026 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Theo đó, Tỉnh ủy An Giang xác định, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đột phá của tỉnh trong kỷ nguyên mới, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế, cụ thể: Một số tổ chức cơ sở đảng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chưa cao; phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy còn chậm đổi mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều; công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên có nơi chưa chặt chẽ; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ ở cơ sở còn hạn chế về kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự nêu gương, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Tỉnh ủy An Giang nhận định, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời kỳ tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển của tỉnh. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó đóng vai trò trọng tâm là xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt”.

Từ đó chúng ta thấy rằng, vai trò của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở mang ý nghĩa sống còn, bởi, Chi bộ vững là nền móng cho sự phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Vậy nên, muốn giữ được vai trò lãnh đạo, được dân tin, dân phục, dân yêu thì một vấn đề căn bản là, trong Đảng “…các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (3). Và, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng: “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng” (4). Người còn chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều đ­ược thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy” (5).

Thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại An Giang trong suốt thời gian qua đã chứng minh một chân lý không đổi: Chi bộ có vững thì nền móng của Đảng mới bền, và đó chính là “hạt nhân chính trị” quyết định mọi thắng lợi ở cơ sở, bởi, trước hết, chi bộ là cầu nối trực tiếp, gắn kết máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Ở An Giang, từ vùng biên giới Tịnh Biên, An Phú đến hải đảo, vùng nông thôn đến đô thị sầm uất, chi bộ chính là nơi trực tiếp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Một chi bộ vững mạnh không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên mà còn biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Khi chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, mọi khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, như: giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biên mậu, hay giữ gìn an ninh trật tự đều được giải quyết thấu đáo từ gốc. Sức mạnh của Đảng bộ tỉnh An Giang được bồi đắp từ hàng ngàn chi bộ cơ sở đang ngày đêm bám sát thực tiễn, thấu hiểu từng hộ gia đình, từng ngõ xóm.

Chi bộ vững mạnh là hạt nhân bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ tuyến đầu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương vĩ mô mà phải được cụ thể hóa bằng chất lượng sinh hoạt chi bộ, bằng tinh thần tự phê bình và phê bình, và vai trò tiên phong gương mẫu của từng đảng viên. Khi sinh hoạt chi bộ thực chất, dân chủ, đầy tính chiến đấu, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" sẽ bị ngăn chặn ngay từ mầm mống. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên mới – nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo và lực lượng thanh niên nhập ngũ – được các chi bộ chú trọng, qua đó bổ sung nguồn sinh khí mới, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của tổ chức Đảng.

Đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình trao phần thưởng cho thí sinh đoạt giải Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026

Một chi bộ mạnh sẽ tạo ra sức đề kháng vững chắt trước mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm về tôn giáo, dân tộc và biên giới như An Giang. Chi bộ vững chắc là chỗ dựa tin cậy để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xây dựng chi bộ vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà là nền tảng chiến lược quyết định sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh An Giang.

Theo đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã Vĩnh Bình đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình sinh hoạt “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt" đến từng chi bộ, đảng viên nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị “trong sạch, vững mạnh”, tăng cường niềm tin của Nhân dẫn đối với sự lãnh đạo của Đảng và xem đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng cuối năm.

Với sự điều hành quyết liệt đồng bộ, hiệu quả của Đảng ủy xã Vĩnh Bình, Đảng bộ xã có 09 tập thể đạt danh hiệu “4 tốt”, có 01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền; 167 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền. Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 200 cá nhân; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1.1%. Trong tháng 7 đầu năm tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn xã đạt 90.248 triệu đồng, lũy kết đạt 763.431 triệu đồng.

Theo quy định của Đảng, mọi đảng viên dù giữ trọng trách gì cũng phải sinh hoạt ở một chi bộ nhất định. Chi bộ chính là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, trực tiếp lãnh đạo cơ quan, đơn vị và quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; trực tiếp giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên… Nếu sinh hoạt chi bộ không nghiêm túc thì chắc chắn chi bộ không thể thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, trong đó có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên-những công việc quyết định đến chất lượng cán bộ, đảng viên và uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc” (6) để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, vì tất cả hoạt động của chi bộ chủ yếu được thông qua sinh hoạt với 3 hình thức: Sinh hoạt lãnh đạo; sinh hoạt học tập; sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Mỗi hình thức sinh hoạt có yêu cầu riêng, nhưng đều phải có tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng: Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò đặc biệt quan trọng của chi bộ và yêu cầu sinh hoạt chi bộ phải nghiêm túc, nhiều chi bộ ở An Giang đã có những cách sinh hoạt chi bộ hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chi bộ vững, nền móng bền. Tại Tịnh Biên, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy phường đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng “rõ việc, rõ trách nhiệm” với tinh thần chủ động, chặt chẽ, đánh giá cán bộ được thực hiện định kỳ hằng quý, đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu trong công tác xây dựng Đảng; duy trì tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, thường xuyên gặp gỡ chức sắc, chức việc và người có uy tín, Đảng bộ phường từng bước củng cố “thế trận lòng dân” từ cơ sở tạo nền tảng chính trị vững chắc đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Để “Chi bộ bốn tốt” đi vào thực chất, Chi bộ ấp Cỏ Quen, xã Giang Thành đã đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng đảng viên, gắn nghị quyết với những việc làm cụ thể. Chi bộ ấp Cỏ Quen có 22 đảng viên, mỗi kỳ họp, đảng viên được phân công báo cáo tình hình đời sống, an ninh, trật tự, sản xuất và những vấn đề dư luận quan tâm; đồng thời biểu dương những đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn khóm Thới An A, phường Mỹ Thới, trong quá trình triển khai, chi bộ tận dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để đảng viên đều tiếp cận thông tin qua điện thoại di động, từ đó, mỗi buổi sinh hoạt chi bộ đều ngắn gọn, trọng tâm, giúp đảng viên tiết kiệm thời gian, rõ việc cần làm nên một số vấn đề nổi cộm trên địa bàn được tháo gỡ kịp thời nhờ cách làm gần dân, sát dân, gắn chặt với thực tế, lồng ghép phổ biến kỹ thuật sản xuất, thông tin thị trường và chính sách hỗ trợ.

Tại ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình, những con đường đất lầy lội trước đây đã được bê tông hóa. Cầu gỗ tạm bợ được thay bằng cầu kiên cố, giúp người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển tôm, lúa dễ dàng hơn. Trẻ em không còn cảnh lội bùn đến trường, người già đi khám bệnh cũng an tâm hơn. Để làm được điều đó, Chi bộ xác định muốn chăm lo đời sống Nhân dân thì trước hết phải cải thiện hạ tầng. Chúng tôi vận động Nhân dân cùng Nhà nước xây đường, làm cầu, hiến đất, đóng góp ngày công. Khi thấy rõ lợi ích, bà con đồng thuận rất cao”. Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua, toàn ấp xây dựng mới 4 cầu giao thông nông thôn, kinh phí gần 2,3 tỷ đồng và tuyến đường bê tông dài gần 2,4km do Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp, tổng chi phí gần 3 tỷ đồng; nạo vét 5,3km thủy lợi nội đồng. Các mô hình “Thắp sáng đường quê”, tuyến đường hoa, cột cờ, hàng rào cây xanh, lò đốt rác… được triển khai rộng khắp tại các tổ nhân dân tự quản, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, theo Bí thư Chi bộ ấp Hòa Thành Quách Văn Phến.

Đặc biệt, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng “Chi bộ vững, nền móng cho sự phát triển” và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng; là hình thức, phương pháp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho các Bí thư chi bộ; là dịp để các đồng chí Bí thư chi bộ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác xây dựng chi bộ, quá trình điều hành nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở chi bộ; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ ủy, chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước đưa công tác sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thi cũng nhằm giúp cấp ủy đánh giá sát, đúng về trình độ, năng lực lãnh đạo, điều hành của Bí thư chi bộ. Qua đó phát hiện những nhân tố mới để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; là dịp để tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gắn với Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi phường Vĩnh Thông năm 2026 diễn ra vào tháng 8 năm 2026 có 27 thí sinh dự thi. Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho 17 đồng chí đạt danh hiệu Bí thư chi bộ giỏi phường Vĩnh Thông năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy phường tặng Giấy khen cho 11 cá nhân đạt giải trong hội thi gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.

Từ ngày 3 đến 6 tháng 10, Đảng ủy xã Vĩnh Bình tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 15 thí sinh là bí thư chi bộ của 15 ấp trên địa bàn xã. Bí thư Chi bộ ấp Hòa Thạnh đoạt giải nhất. Bí thư Chi bộ ấp Bời Lời A và ấp Bình Minh đoạt giải nhì. Ban Tổ chức trao 3 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Với 5.517 chi bộ trực thuộc, 132.872 đảng viên, từ đầu năm 2026 đến tháng 9 năm 2026 kết nạp được 2.568/3.600 đảng viên mới, điều đó cho thấy, khi Chi bộ vững sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bởi đã bám sát và giữ vững “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng để giữ vững bản sắc, bứt phá vươn mình trong kỷ nguyên mới, đó là: Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng và kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Qua đó, chúng ta thấy rằng, chăm lo cho chi bộ chính là chăm lo cho gốc rễ của cây đời cách mạng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và vun bồi niềm tin của nhân dân để Đảng bộ luôn xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, đưa An Giang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

(Còn nữa)

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Tài liệu tham khảo

(1): Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

(2): Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(3): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 12, tr. 510

(4), (5): Hồ Chí Minh: Sđd, t. 11, tr. 23, 161

(6): Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15