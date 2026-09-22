An Giang kỷ niệm 170 năm ngày giỗ cụ Đoàn Minh Huyên

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 170 năm ngày giỗ cụ Đoàn Minh Huyên

Cụ Đoàn Minh Huyên sinh ngày 15.10.1807, quê làng Tòng Sơn, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp), là người sáng lập giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương.

Không chỉ là một tu sĩ có tài trị bệnh, cụ còn là một nhà yêu nước, nhà dinh điền có nhiều đóng góp trong vận động nhân dân khai hoang, lập ấp, hình thành 2 làng Hưng Thới và Xuân Sơn, nay thuộc phường Thới Sơn.

Trong quá trình hoạt động, cụ Đoàn Minh Huyên đã lập 3 cơ sở thờ tự gồm chùa Phước Điền (Trại Ruộng), đình Thới Sơn (Trại Rẫy) và chùa Thới Sơn (chùa Phật). Các công trình này gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Thới Sơn và được UBND tỉnh An Giang công nhận là di tích lịch sử cách mạng ngày 26.8.1999.

Các đại biểu và nhân dân về tham dự kỷ niệm 170 năm ngày giỗ cụ Đoàn Minh Huyên

Lễ giỗ là dịp tưởng niệm, tri ân công lao của cụ Đoàn Minh Huyên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của địa phương.

Qua thời gian, các di tích gắn với cụ Đoàn Minh Huyên không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là những không gian lưu giữ ký ức lịch sử và bản sắc văn hóa của cộng đồng.

Hằng năm, lễ giỗ thu hút hơn 50.000 người dân và du khách đến hành hương, chiêm bái, trở thành một trong những hoạt động văn hóa, tín ngưỡng được quan tâm tại phường Thới Sơn.

Công tác tổ chức được thực hiện theo hướng trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách; đồng thời chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để mê tín dị đoan.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được diễn ra dịp này

Các hoạt động phần hội được tổ chức phù hợp với phong tục, tập quán, tạo không khí vui tươi, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất Thới Sơn, kết hợp bảo tồn các giá trị di sản với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh và dịch vụ địa phương.

Song song với tổ chức lễ giỗ, công tác bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị các di tích cũng được địa phương quan tâm. Trong năm 2025 và 2026, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, phật tử và nhân dân đã tự nguyện đóng góp khoảng 2,3 tỉ đồng cùng nhiều ngày công lao động để trùng tu, tôn tạo các điểm di tích.

Du khách đến tham quan, chiêm bái tại chùa Thới Sơn

Trong đó, tại chùa Thới Sơn, các tổ chức, cá nhân đã tài trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá 275 triệu đồng và bồn chứa nước trị giá 70 triệu đồng; đồng thời đóng góp hàng trăm triệu đồng để tôn tạo chùa Phước Điền và đình Thới Sơn.

Dịp này, UBND phường Thới Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác trùng tu, sửa chữa, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn.

Đại diện UBND phường Thới Sơn khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích tôn tạo di tích

Sau nghi thức lễ, lãnh đạo địa phương và các đại biểu dâng hương tại bàn thờ Tổ quốc, tưởng niệm cụ Đoàn Minh Huyên và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh tưởng niệm phường Thới Sơn.

Khu di tích luôn được quan tâm trùng tu, tôn tạo, phục vụ nhân dân đến tham quan

Lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên lần thứ 170 là hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng gắn với vùng đất Thới Sơn. Qua đó, địa phương từng bước khai thác giá trị di sản, tạo thêm điểm đến văn hóa, tâm linh, góp phần phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.