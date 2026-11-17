Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang và Tổ chức Kidspire tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027 - 2031.

Chiều 17/11, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang Trần Chí Dũng và Giám đốc Tổ chức Kidspire Việt Nam Nguyễn Thị Trà My chủ trì lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác khung (MOU).

Theo thỏa thuận, chương trình có tổng giá trị viện trợ 305.000 USD, tương đương 7,8 tỷ đồng, triển khai từ 2027 - 2031. Hai bên phối hợp thực hiện các hoạt động tại cơ sở bảo trợ xã hội, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường học khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, hướng đến trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ em dân tộc thiểu số.

Các hoạt động tập trung hỗ trợ sức khỏe tinh thần, trang bị kiến thức STEM, trí tuệ nhân tạo, giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội (SEL), đồng thời tăng cường kỹ năng sống, hướng nghiệp và bình đẳng giới.

Chương trình hướng đến việc tạo cơ hội học tập, phát triển năng lực và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng và xây dựng tương lai phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

Đây là dự án thứ 4 do Tổ chức Kidspire Việt Nam hỗ trợ tại An Giang. Ba dự án trước có tổng vốn viện trợ hơn 4 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ hàng trăm trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ mồ côi.