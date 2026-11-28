Nhận diện thủ đoạn, chủ động đánh trúng tội phạm

Khoảng 15 giờ ngày 25-10-2026, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ thuộc BĐBP tỉnh An Giang cùng Công an xã Khánh Bình và Phòng PC04 (Công an tỉnh An Giang) bắt quả tang Ly Sopheak, quốc tịch Campuchia, đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tang vật, lực lượng chức năng phát hiện một túi nylon chứa chất dạng bột cùng 25 viên nén và 33 bọc có màu sắc, nhãn hiệu khác nhau, in chữ Trung Quốc nghi là ma túy. Tổng trọng lượng tang vật hơn 600g. Qua đấu tranh ban đầu, Ly Sopheak khai nhận số tang vật trên là ma túy, được một người Trung Quốc ở Phnom Penh (Campuchia) giao vận chuyển lên TP Hồ Chí Minh để giao cho một người Trung Quốc khác.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm ma túy xuyên biên giới: Người trực tiếp vận chuyển chỉ là một mắt xích trong đường dây, còn đối tượng tổ chức, điều hành và tiêu thụ ở các địa bàn khác nhau. Nếu chỉ dừng lại ở việc bắt giữ người vận chuyển, thu giữ tang vật thì chưa thể loại bỏ nguy cơ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan, không để những mắt xích phía sau tiếp tục hoạt động. Điều đáng lo ngại là các đối tượng phạm tội ma túy ngày càng có nhiều phương thức đối phó với lực lượng chức năng. Chúng lợi dụng hoạt động giao thương, đi lại, vận chuyển hàng hóa, địa hình đường sông và những đặc điểm riêng của khu vực biên giới để che giấu hành vi phạm pháp. Hoạt động thường có sự móc nối giữa nhiều người, nhiều địa bàn; người vận chuyển có thể không nắm rõ toàn bộ đường dây, gây khó khăn cho công tác xác minh, đấu tranh mở rộng.

Trên tuyến biên giới đất liền và vùng biển, đảo tỉnh An Giang, hoạt động qua lại, giao thương, khai thác thủy sản diễn ra thường xuyên, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm soát. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh xác định không chờ tội phạm bộc lộ hành vi mới đấu tranh mà phải chủ động nắm tình hình từ cơ sở, phát hiện nguy cơ từ sớm. Các đơn vị duy trì lực lượng bám địa bàn, quản lý chặt tuyến, khu vực trọng điểm và đối tượng nghi vấn; tăng cường điều tra cơ bản, thu thập, phân tích thông tin. Lực lượng trinh sát biên phòng phát huy vai trò nòng cốt trong xác minh nguồn tin, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tham mưu biện pháp đấu tranh phù hợp.

Thiếu tá Phạm Văn Bé Em, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình chia sẻ: “Làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới đòi hỏi chúng tôi phải luôn giữ tinh thần cảnh giác cao. Đối tượng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, nên cán bộ làm nhiệm vụ không được chủ quan, nóng vội. Có những thông tin phải kiên trì xác minh, đối chiếu qua nhiều nguồn mới có thể đánh giá chính xác. Áp lực công việc lớn, nhưng chúng tôi luôn xác định phải nêu cao trách nhiệm, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng, vừa kiên quyết phát hiện, xử lý hành vi phạm tội, không để đối tượng lợi dụng sơ hở để hoạt động”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực biên giới.

Trên tuyến đất liền, các đồn, trạm Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở và khu vực giáp ranh; phối hợp với Công an, Hải quan và chính quyền địa phương quản lý chặt địa bàn. Trên tuyến biển, đảo, các đơn vị chú trọng kiểm soát người, phương tiện, hoạt động vận chuyển hàng hóa; duy trì tuần tra tại cửa sông, cửa biển, cảng cá và khu vực neo đậu tàu, thuyền. Mỗi nguồn tin, dấu hiệu bất thường đều được xem xét, xác minh thận trọng, bảo đảm việc đấu tranh đúng đối tượng, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Bản lĩnh người lính trên trận tuyến cam go

Từ đầu năm 2026 đến nay, BĐBP tỉnh An Giang đã đấu tranh thành công 525 vụ, với 2.422 đối tượng. Trong đó, bắt, xử lý 27 vụ, 27 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 54kg ma túy các loại. Kết quả ấy thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Biên phòng trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm pháp, góp phần hạn chế nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt giữ được đối tượng trực tiếp vận chuyển mới là một phần của nhiệm vụ. Điều quan trọng là phải tiếp tục làm rõ nguồn ma túy, phương thức tổ chức vận chuyển, các đối tượng giao nhận và những mắt xích liên quan. Vì vậy, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị gắn đấu tranh từng vụ việc với điều tra mở rộng, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nước, từng bước nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên biên giới. Chúng tôi kiên quyết không để việc xử lý một đối tượng trở thành điểm kết thúc khi những nguy cơ phía sau chưa được làm rõ”.

Để thực hiện yêu cầu đó, BĐBP tỉnh tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng Campuchia trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuần tra song phương, hội đàm và xử lý vụ việc. Sự phối hợp này đặc biệt quan trọng đối với phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, bởi hoạt động phạm pháp có thể được tổ chức ở một địa bàn, vận chuyển qua địa bàn khác và tiêu thụ ở nơi khác. Thông tin được trao đổi kịp thời, vụ việc được phối hợp xử lý chặt chẽ sẽ góp phần hạn chế những khoảng trống trong quản lý, kiểm soát địa bàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm ma túy.

Cùng với đấu tranh trực tiếp, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được BĐBP tỉnh xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm ma túy từ cơ sở, bởi lực lượng chức năng dù tăng cường tuần tra, kiểm soát cũng không thể có mặt ở mọi nơi, mọi thời điểm. Trong khi đó, người dân sinh sống trên địa bàn, nhất là những người thường xuyên hoạt động tại khu vực biên giới, có điều kiện phát hiện những biểu hiện bất thường và kịp thời cung cấp thông tin.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cho biết: “Phòng, chống ma túy muốn đạt hiệu quả bền vững phải bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân. Các đơn vị chú trọng vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ tự quản đường biên, cột mốc và những mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Qua đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho tội phạm, chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Chúng tôi xác định xây dựng được niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của nhân dân chính là tạo thêm một lớp phòng ngừa vững chắc, góp phần ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ địa bàn cơ sở”.

Cuộc chiến với tội phạm ma túy nơi tuyến đầu biên giới chưa bao giờ dễ dàng và cũng không có chỗ cho sự chủ quan, lơ là. Bằng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm ma túy, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục kiên trì bám địa bàn, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, không để ma túy len lỏi vào cộng đồng.