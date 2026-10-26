An Giang kiến nghị thu hồi 17,4 tỷ đồng qua thanh tra 760 dự án

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu khai mạc hội nghị.

Chiều 26/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, nhận diện nguy cơ và phòng ngừa sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo UBND tỉnh, từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2026, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước khu vực V và Thanh tra tỉnh đã triển khai 24 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với 760 dự án, công trình. Ngoài kiến nghị thu hồi ngân sách 17,4 tỷ đồng và giảm trừ quyết toán 3,4 tỷ đồng, cơ quan chức năng kiến nghị xử lý khác 8,2 tỷ đồng, kiểm điểm 41 tập thể, 188 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.

Sai sót được phát hiện ở nhiều khâu, từ chuẩn bị đầu tư, lập và thẩm định dự án, quản lý đất đai, lựa chọn nhà thầu đến giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán. Một số trường hợp phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án chưa đúng thẩm quyền; xác định khối lượng, đơn giá, định mức chưa chính xác; hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thiếu căn cứ chứng minh khối lượng thực tế thi công.

Đại diện Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu về việc nhận diện các nguy cơ và phòng ngừa sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, sai sót, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan; chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa sai phạm từ đầu. Những bất cập trong quy định pháp luật cần được rà soát, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện phương châm “phòng từ sớm, kiểm soát từ đầu, xuyên suốt quá trình, rõ người, rõ trách nhiệm”, không chờ đến khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mới phát hiện sai phạm.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về quản lý đầu tư xây dựng. Các chủ đầu tư cần kiểm soát chặt toàn bộ quy trình, từ chủ trương đầu tư, quy hoạch, bố trí vốn, thiết kế, dự toán đến lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và quyết toán.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với dự án quy mô lớn, kéo dài, điều chỉnh nhiều lần hoặc phát sinh vướng mắc, các đơn vị phải chủ động rà soát, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải được thực hiện đầy đủ, thực chất.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo thực hiện sau hội nghị. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm tăng cường tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục sai sót ngay từ cơ sở.

Tỉnh yêu cầu lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, bảo đảm vốn đầu tư được quản lý, sử dụng đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả; công trình đạt chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.