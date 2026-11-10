An Giang kiến nghị sửa Luật Dân quân tự vệ sát thực tiễn địa phương

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 10/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng.

Phát biểu tham luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong cho biết An Giang đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các luật về quân sự, quốc phòng. Cơ quan quân sự các cấp phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.

Với đặc thù có đường biên giới trên bộ, vùng biển rộng và nhiều đảo, An Giang cũng quan tâm xây dựng lực lượng dân quân biển. Trong đó, Hải đội Dân quân thường trực từng bước phát huy hiệu quả, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình trên biển, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đề xuất điều chỉnh tổ chức, chế độ và chính sách

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh An Giang chỉ ra một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

Từ thực tiễn địa phương, tỉnh kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách và trang thiết bị bảo đảm cho đội ngũ ấp đội trưởng. Đồng thời, điều chỉnh quy mô, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với đặc điểm dân số, diện tích và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương.

An Giang cũng đề xuất nghiên cứu sửa đổi các hình thức xử lý kỷ luật đối với dân quân tự vệ theo hướng tăng tính răn đe, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành, nhất là đối với lực lượng dân quân thường trực.

PHƯƠNG VŨ