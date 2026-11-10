An Giang kiến nghị sửa Luật Dân quân tự vệ sát thực tiễn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Ngày 10/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong khẳng định, thời gian qua, An Giang đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các luật về quân sự, quốc phòng, qua đó củng cố vững chắc thế trận lòng dân và thế trận quân sự trên địa bàn. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực, cơ động tại các vùng trọng điểm, biên giới, biển, đảo; tổ chức từ 1 tiểu đội đến 1 trung đội dân quân thường trực tại các xã vùng sâu, vùng xa và bố trí từ 1 đến 4 chốt dân quân thường trực tại các xã biên giới.

Với đặc thù địa bàn có vùng biển rộng và nhiều đảo, Hải đội Dân quân thường trực của tỉnh đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng đã tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) cho hơn 3.800 lượt tàu cá, tặng hơn 700 lá cờ Tổ quốc và hỗ trợ y tế cho ngư dân. Ngoài ra, tỉnh cũng quản lý chặt chẽ 2.628 phương tiện dân sự đủ điều kiện huy động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh An Giang thẳng thắn chỉ ra những bất cập phát sinh sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khi quy mô dân số và diện tích cấp xã, cấp ấp tăng lên, việc bảo đảm chế độ, chính sách và trang thiết bị cho lực lượng cơ sở còn gặp nhiều hạn chế.

Từ thực tiễn này, An Giang kiến nghị Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ chính sách và trang thiết bị cho đội ngũ ấp đội trưởng; điều chỉnh quy mô tổ chức lực lượng dân quân tự vệ tương xứng với đặc điểm dân số, diện tích từng địa phương. Đồng thời, tỉnh đề xuất bổ sung các hình thức xử lý kỷ luật theo hướng tăng tính răn đe nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đặc biệt đối với lực lượng dân quân thường trực.