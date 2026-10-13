An Giang kiểm tra toàn diện 5 kíp tàu dân quân thường trực

Các kíp tàu Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân kiểm tra thực tế quá trình cơ động tàu ra khỏi cảng.

Tham gia hội thi, hội thao có 5 kíp tàu thuộc Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia thi lý thuyết và thực hành, thể hiện khả năng nắm bắt nội dung, yêu cầu của từng phần thi.

Các nội dung thực hành có hoạt động cơ động tàu, đi trong luồng thủy hẹp và cấp cứu người rơi xuống nước. Theo thông tin từ ban tổ chức, hội thi, hội thao diễn ra với cường độ cao, nhiều nội dung; không có thí sinh vi phạm quy chế, bảo đảm an toàn về người, phương tiện và vũ khí, trang bị.

Cán bộ, chiến sĩ tàu KG-96028-TS thực hành cấp cứu người rơi xuống nước.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác của lực lượng tàu Hải đội Dân quân thường trực, làm cơ sở để Bộ Tổng Tham mưu đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật.