Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa 8 dự án, công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027, gồm: Khu Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC cùng các công trình chức năng; Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ; Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Dự án Đại lộ APEC; Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; dự án mở rộng tuyến ĐT 975 và Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (bìa trái) dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế các dự án APEC tại đặc khu Phú Quốc.

Qua kiểm tra, các dự án đều đang được chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai bám sát tiến độ đề ra.

Theo báo cáo tiến độ của đơn vị thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép và phần tôn mái.

Nhìn từ trên cao, hệ mái uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển và đời sống làng chài đã hiện rõ bên bờ biển phía nam đảo. Các đơn vị đang đồng thời hoàn thiện mái, mặt dựng và hạng mục bao che bên ngoài, phấn đấu hoàn thành mặt ngoài trong quý IV/2026.

Công trình có tổng diện tích sàn 153.130m², gồm: một tầng hầm, ba tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Điểm nhấn là phòng đại tiệc rộng 11.050m² không có cột giữa. Tầng hai bố trí 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt; tầng ba có phòng đại tiệc khoảng 3.000m². Mục tiêu hoàn thiện nội thất là trước ngày 31/3/2027.

Toàn cảnh dự án Trung tâm Hội nghị APEC tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Liền kề là Nhà biểu diễn đa năng, còn gọi là Nhà hát APEC, với khán phòng 4.030 chỗ, tổng diện tích sàn 54.680m², gồm sáu tầng nổi và một tầng hầm.

Công trình đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép và lắp dựng xong hệ giàn mái. Toàn bộ 50 cột đỡ mái đã được lắp đặt, đang ốp trang trí; hệ kính mặt dựng cũng được thi công đồng thời. Công trình đặt mục tiêu khép kín mặt ngoài trong quý IV/2026, hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027.

Đường tỉnh 975 có quy mô 10 làn xe, lộ giới 62m, tích hợp tuyến LRT tại dải phân cách giữa. Dự án đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng hào kỹ thuật, gần 50% hệ thống thoát nước dọc và khoảng 50% nền móng đường. Việc thảm bê tông nhựa hai bên tuyến dự kiến triển khai từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, hướng tới thông tuyến trong quý II/2027.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m chính thức khai thác từ ngày 29/10 sau tám tháng thi công. Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways là chuyến thương mại đầu tiên hạ cánh. Đường băng số 1 tạm đóng khoảng 6 tháng để cải tạo, kéo dài lên 3.500m.

Theo báo cáo cuối tháng 10, nhà ga T2 đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép mái chính; kết cấu bê tông khu nhà ga chính đạt 95%, hai cánh nhà ga đạt 90%. Khối lượng xây trát đạt 95%, cơ điện khoảng 70%.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực tập trung thi công của nhà đầu tư, các nhà thầu thi công các dự án. Để bảo đảm tính đồng bộ, mỹ quan và hoàn thành đúng lộ trình phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, rà soát, ấn định mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục.

Nhà hát APEC - thuộc tổ hợp công trình Trung tâm Hội nghị APEC, đặt mục tiêu khép kín mặt ngoài trong quý IV/2026, hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027.

Đối với dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị phải tập trung hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/12.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, đặc khu Phú Quốc xử lý dứt điểm nơi bãi đổ thải tạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về giải phóng mặt bằng và trật tự xây dựng.

"Đối với các trường hợp cố tình vi phạm trật tự xây dựng hoặc không chấp hành bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý vi phạm, buộc tháo dỡ công trình trái phép và tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo.