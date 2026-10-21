An Giang kiểm tra nhiệm vụ đầu năm học, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang làm việc với UBND xã Bình Mỹ và các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang làm việc với UBND xã Bình Mỹ, đồng thời kiểm tra thực tế việc triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chương trình giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; triển khai các đề án, kế hoạch trọng tâm của ngành.

Kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ đầu năm học tại các cơ sở giáo dục ở xã Bình Mỹ.

Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND xã Bình Mỹ và các trường rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và các cơ sở giáo dục triển khai nhiệm vụ, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2026 - 2027.