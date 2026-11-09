An Giang kiểm tra, nghiệm thu 20 nghĩa trang liệt sĩ sau lấy mẫu ADN

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang thắp hương các phần mộ liệt sĩ được hoàn thiện sau khi lấy mẫu. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Trước đó, đến ngày 8/10, tỉnh An Giang đã hoàn thành công tác hoàn thiện mộ liệt sĩ sau lấy mẫu giám định ADN tại 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Tổ công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh do Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang làm Tổ trưởng, phối hợp các cơ quan chức năng và địa phương tiến hành kiểm tra, nghiệm thu tại 20 nghĩa trang liệt sĩ.

Đến ngày 8/10, tỉnh An Giang đã hoàn thành công tác hoàn thiện mộ liệt sĩ sau lấy mẫu giám định ADN tại 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Nội dung kiểm tra tập trung vào hiện trạng các phần mộ sau khi lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN; chất lượng công tác hoàn thiện, tu bổ, khôi phục hiện trạng các phần mộ, bảo đảm mỹ quan và sự trang nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác nghiệm thu chặt chẽ, đúng quy định.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, việc hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu công tác hoàn thiện mộ liệt sĩ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ đó, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ, đẩy nhanh hành trình xác định danh tính, trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ.