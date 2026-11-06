An Giang kiểm tra công tác chuẩn bị bắn chuyên ngành năm 2026

Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trực tiếp kiểm tra các khu vực trú quân của các đơn vị.

Sáng 6/11, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến kiểm tra, nắm tình hình và động viên cán bộ, chiến sĩ hai Đại đội Trinh sát cơ giới thuộc Phòng Tham mưu đang hành, trú quân chuẩn bị tham gia các bài bắn chuyên ngành năm 2026.

Đoàn trực tiếp kiểm tra khu vực trú quân, thao trường; nghe chỉ huy hai đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác chuẩn bị và luyện tập, cũng như sức khỏe, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, yêu cầu hai đơn vị tiếp tục chuẩn bị, luyện tập thuần thục các bài bắn; kịp thời báo cáo để xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình luyện tập và thực hành bắn.

Đồng thời, các đơn vị cần nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân khi hành, trú quân tại nhà dân và chú trọng công tác hậu cần, bảo đảm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong suốt quá trình tham gia các bài bắn chuyên ngành năm 2026.