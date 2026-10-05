An Giang kiểm tra các điểm trông giữ xe tại Chợ Mới

Đoàn kiểm tra bãi đỗ, điểm trông giữ xe thuộc Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, xã Chợ Mới.

Đoàn đã tập trung kiểm tra các nội dung: Các loại giấy tờ, hồ sơ, thủ tục pháp lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc đầu tư xây dựng, lập các bãi đỗ xe, điểm trông giữ phương tiện, việc thu phí các loại hình dịch vụ, nhất là kiểm tra các trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm trông giữ phương tiện.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện, chỉ ra những tồn tại, chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật và yêu cầu các đơn vị, cá nhân phải khắc phục ngay.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đoàn kiểm tra còn tuyên truyền, vận động các đơn vị, cá nhân thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc triển khai tổng thể giải pháp thu phí không dừng tại các bến xe, các bãi đỗ xe, sử dụng tính năng tra cứu bãi đỗ xe với nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNeID trong thời gian tới.