An Giang kiểm tra an toàn thực phẩm, phát hiện hàng quá hạn

Đoàn kiểm tra các sản phẩm.

Sáng 22/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh An Giang kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn phường Long Xuyên.

Tại Cửa hàng Bách Hóa Xanh An Giang số 2, đoàn kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, điều kiện bảo quản, ghi nhãn sản phẩm và các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Cơ sở xuất trình các hồ sơ liên quan gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, sổ khám sức khỏe và hồ sơ tự công bố đối với các sản phẩm được yêu cầu kiểm tra.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa quá hạn sử dụng. Cơ sở cũng chưa bố trí riêng biệt nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói, nhà vệ sinh, khu vực rửa tay, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ theo quy định.

Đoàn kiểm tra giao Sở Công Thương lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Đoàn kiểm tra tại Cửa hàng Nông sản an toàn, phường Long Xuyên.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện từ 16/9 đến 15/10/2026. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căn tin trường học tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đoàn cũng kiểm tra trực tiếp Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm tại một số xã, phường, đặc khu; các địa phương còn lại được kiểm tra qua báo cáo.

Chiều 22/9, đoàn tiếp tục kiểm tra tại Cửa hàng Nông sản an toàn ở phường Long Xuyên.