Tàu cá trên cửa sông Dương Đông, thành phố Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tỉnh An Giang tập trung công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn, tháo gỡ các điểm nghẽn, siết chặt kỷ cương quản lý đội tàu, quyết tâm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới xây dựng một nghề cá phát triển có trách nhiệm và bền vững.

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, công tác quản lý và theo dõi hoạt động tàu cá là khâu then chốt trong chuỗi giải pháp chống khai thác IUU của An Giang.

Toàn tỉnh có 10.896 tàu cá đã đăng ký và cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu thủy sản quốc gia (VNFishbase); 10.555 tàu cá còn hạn giấy phép khai thác thủy sản; 4.482 tàu có chiều dài từ 12 mét trở lên còn hạn đăng kiểm; 3.194 tàu từ 15 mét trở lên còn hạn chứng nhận an toàn thực phẩm và 3.529 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn thông tin Sở đã phối hợp với các xã, phường, đặc khu có tàu cá rà soát, đối chiếu, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản và tàu cá chưa đăng ký; đồng thời chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh định kỳ hằng tuần cung cấp danh sách cho địa phương và các lực lượng chức năng để theo dõi, quản lý, xử lý, bảo đảm không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Sở với các lực lượng chức năng, đơn vị có liên quan và chính quyền cơ sở, công tác theo dõi, giám sát hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn đã đi vào nếp, tạo đà quan trọng cho giai đoạn nước rút tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam.

Qua rà soát, xác định trên địa bàn tỉnh có 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Danh sách chi tiết cùng vị trí neo đậu từng tàu được cung cấp định kỳ hàng tuần cho các Trạm Kiểm soát Biên phòng và chính quyền cấp xã để giám sát chặt chẽ tại bến, kiên quyết không cho xuất bến ra khơi khai thác.

Cùng đó, các xã, phường, đặc khu rà soát các trường hợp tàu cá đang sửa chữa, cải hoán để phân loại, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện thủ tục đăng kiểm, đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản; đối với các tàu cá thuộc diện xóa đăng ký, phối hợp ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện xóa đăng ký theo quy định.

Cán bộ chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang) kiểm tra thiết bị VMS tàu cá ngư dân. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang đã triển khai công bố 21 điểm tập kết lên cá tạm thời trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát tàu cá thực hiện thủ tục xuất, nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác qua hệ thống eCDT.

Đồng thời, Sở phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cấp tài khoản, tổ chức tập huấn cài đặt, sử dụng hệ thống eCDT cho đại diện 21 tổ chức, doanh nghiệp quản lý điểm tập kết, cán bộ chuyên môn địa phương, cán bộ, chiến sĩ các Trạm Kiểm soát Biên phòng và ngư dân để thực hiện thủ tục cho tàu cá xuất, nhập bến.

Xác định việc xử lý vi phạm là biện pháp răn đe có tính quyết định, An Giang đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thiết bị VMS, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, các lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức hơn 1.500 chuyến tuần tra, kiểm soát.

Bên cạnh các biện pháp xử lý nghiêm minh, An Giang luôn coi trọng công tác hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống. HỘi đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về chính sách hỗ trợ chủ tàu cá thay thế thiết bị giám sát hành trình VMS.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện quy trình thủ tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định hướng dẫn, đảm bảo kinh phí hỗ trợ sớm đến các chủ tàu đủ điều kiện.

Cạnh đó, tỉnh đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với các tàu cá hư hỏng, không đủ điều kiện hoạt động hoặc chủ tàu không còn nhu cầu tham gia khai thác thủy sản. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tận gốc số lượng tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) neo đậu phân tán tại các khu vực ven sông, ven biển.

Cán bộ chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Pháo Đài thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tàu cá. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp chống IUU trong thời gian tới, cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh nhấn mạnh tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC, hướng tới xây dựng một nghề cá phát triển có trách nhiệm và bền vững.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ đội tàu cá, không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. Đồng thời, khẩn trương xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị VMS; tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; hướng dẫn, hỗ trợ 21 điểm tập kết lên cá tạm thời thực hiện thường xuyên việc khai báo, truy xuất nguồn gốc qua hệ thống eCDT, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang chủ trì rà soát, phân loại và xử lý triệt để 730 tàu cá chưa đủ điều kiện; phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm VMS trong bờ và trên biển; duy trì vận hành ổn định hệ thống eCDT tại 21 điểm tập kết lên cá tạm thời; khẩn trương trình ban hành quy định thủ tục hỗ trợ thay thế VMS và hoàn thiện quy trình chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá.

Tiếp đến, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài còn tồn đọng; chỉ đạo các Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT, kiên quyết giữ lại bờ những tàu không đủ điều kiện.

Cạnh đó, Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, củng cố chứng cứ để khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến môi giới đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và các hành vi vô hiệu hóa thiết bị VMS.

Ngoài ra, các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý đội tàu trên địa bàn, phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ từng tàu cá chưa đủ điều kiện, ngăn chặn tuyệt đối không cho tự ý ra khơi hoạt động.

Việc khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt nhằm góp phần cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” mà còn là chiến lược lâu dài để tỉnh An Giang tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng sự đồng lòng của bà con ngư dân, An Giang quyết tâm hướng tới một nghề cá minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững trong thời gian tới./.