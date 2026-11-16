An Giang kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang tổ chức tập huấn và tuyên truyền chống khai thác IUU đến ngư dân. Ảnh: THÙY TRANG

Xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên, tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm. Tinh thần xuyên suốt là chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm mới.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển và tại các địa bàn ven biển. Từ đầu năm 2026 đến ngày 15/10/2026, toàn tỉnh tổ chức 28 đợt tuần tra, kiểm tra, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai gắn với trách nhiệm của từng lực lượng, địa bàn, nhiệm vụ cụ thể.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn, trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, các lực lượng và địa phương tập trung rà soát, xử lý những trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS). Cấp tỉnh đã xử lý 128 tàu mất kết nối; chính quyền địa phương xử lý 655 lượt vi phạm của 52 tàu cá. Các lực lượng phối hợp xử lý 24 tàu theo hồ sơ do Bộ Quốc phòng chuyển đến. Những kết quả này thể hiện sự tập trung chỉ đạo và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc trong đợt cao điểm.

Tỉnh chú trọng nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng kiểm ngư, bộ đội biên phòng, công an, cảnh sát biển, Vùng 5 Hải quân và chính quyền địa phương. Mỗi lực lượng được giao nhiệm vụ cụ thể, phối hợp kiểm soát hoạt động khai thác, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các tình huống phát sinh. Công tác chống khai thác IUU từng bước được triển khai đồng bộ, gắn trách nhiệm quản lý với kết quả thực hiện tại từng địa bàn.

Trong nỗ lực cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, tỉnh tập trung xử lý thực chất những tồn tại trong công tác chống khai thác IUU. Toàn tỉnh hiện còn 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, gồm 742 tàu đã đăng ký, 948 tàu chưa đăng ký; việc kiểm soát tàu ra, vào cảng, xuất, nhập bến và ghi nhận sản lượng trên hệ thống eCDT chưa đồng bộ; số tàu cá vi phạm mất tín hiệu kết nối VMS còn nhiều. Bên cạnh đó, việc xử lý các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển nước ngoài còn tồn đọng.

Trong giai đoạn cao điểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên; tập trung thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả”.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình tàu cá trên địa bàn, nhất là tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu mất kết nối VMS và các trường hợp vi phạm chưa được xử lý. Các đơn vị không được đùn đẩy trách nhiệm, không để tồn đọng hồ sơ kéo dài hoặc phát sinh tàu cá vi phạm mới.

Đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu các lực lượng duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát trên biển, nhất là tại những vùng biển giáp ranh; tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành quy định trong khai thác thủy sản.

Bên cạnh các giải pháp quản lý, kiểm soát, tỉnh quan tâm định hướng phát triển nghề cá theo hướng bền vững, trong đó có nhiệm vụ tham mưu chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác. Đây là giải pháp nhằm giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân từng bước chuyển đổi sinh kế phù hợp.