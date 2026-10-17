An Giang kiểm soát an toàn bữa ăn bán trú trong trường học

Kiểm tra bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Tiểu học Mekong Xanh (phường Rạch Giá).

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình An Giang trao đổi với Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Phạm Xuân Bình về các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học.

Phóng viên: Thưa bà, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá thế nào về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức ăn bán trú hiện nay? Những vấn đề nào cần đặc biệt lưu ý?

Bà Phạm Xuân Bình: Thời gian qua, các cơ sở giáo dục đã quan tâm hơn đến điều kiện bếp ăn, quy trình chế biến và vệ sinh trường học. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe trẻ em nên tuyệt đối không được chủ quan.

Các trường cần kiểm soát chặt nguồn thực phẩm đầu vào, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh dụng cụ và bảo quản thực phẩm. Bên cạnh đó, cần bảo đảm khẩu phần phù hợp độ tuổi, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Sở đã ban hành Công văn số 6754/SGDĐT-GDPT, ngày 11/9/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026 - 2027. Ngành tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phòng ngừa nguy cơ và phối hợp ngành Y tế, chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn, giám sát.

Phóng viên: Toàn tỉnh hiện có bao nhiêu trường tổ chức ăn bán trú và bao nhiêu học sinh sử dụng bữa ăn tại trường mỗi ngày?

Bà Phạm Xuân Bình: Toàn tỉnh hiện có 240 trường, cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú, với khoảng 79.951 học sinh sử dụng bữa ăn tại trường mỗi ngày. Trong đó, có 38 bếp ăn tập thể tổ chức nấu tại trường, 166 cơ sở, đơn vị tự tổ chức nấu và cung cấp suất ăn, cùng 38 đơn vị hợp đồng cung cấp suất ăn bên ngoài nhà trường.

Sở thường xuyên tổng hợp, cập nhật số liệu về quy mô bán trú và các đơn vị cung ứng để xác định trọng tâm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, giám sát phù hợp.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra bếp ăn trường học tại Trường Phổ thông nhiều cấp Ischool Rạch Giá.

Phóng viên: Sở yêu cầu các trường kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào như thế nào, thưa bà?

Bà Phạm Xuân Bình: Việc kiểm soát phải xuyên suốt từ lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến phục vụ bữa ăn. Nhà trường phải lựa chọn đơn vị cung ứng đáp ứng quy định, có hồ sơ, hợp đồng, chứng từ phục vụ truy xuất nguồn gốc; kiểm tra chất lượng, số lượng và điều kiện bảo quản khi nhận thực phẩm. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu không bảo đảm an toàn.

Các trường phải thực hiện đầy đủ việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, bảo đảm vệ sinh bếp ăn và dụng cụ chế biến. Ban giám hiệu cần phân công rõ trách nhiệm, duy trì tự kiểm tra hằng ngày và kịp thời khắc phục thiếu sót. Sở phối hợp ngành Y tế hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát theo chức năng, thẩm quyền.

Phóng viên: Chất lượng bữa ăn có tương xứng với mức đóng góp của phụ huynh hay không là vấn đề được nhiều gia đình quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo có giải pháp gì để bảo đảm dinh dưỡng và minh bạch chi phí?

Bà Phạm Xuân Bình: Bữa ăn học đường phải bảo đảm an toàn, đủ số lượng, cân đối dinh dưỡng và phù hợp với độ tuổi, thể trạng học sinh. Sở yêu cầu các trường xây dựng thực đơn đa dạng, cân đối các nhóm thực phẩm, theo dõi và điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu thực tế.

Ngành Giáo dục phối hợp ngành Y tế tổ chức tập huấn, hướng dẫn về kiểm soát nguồn thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu, vệ sinh bếp ăn, xử lý tình huống và dinh dưỡng học đường, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và người trực tiếp tổ chức bữa ăn.

Đặc biệt, các trường phải công khai, minh bạch mức thu, thực đơn, nguyên tắc xây dựng khẩu phần và việc sử dụng kinh phí bữa ăn bán trú theo quy định; phát huy vai trò giám sát, góp ý của cha mẹ học sinh. Qua đó, ngành hướng đến bảo đảm đồng thời an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng và minh bạch chi phí, giúp phụ huynh yên tâm khi con em ăn bán trú tại trường.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà!

HẠNH CHÂU thực hiện