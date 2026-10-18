An Giang kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%

Đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 9 tháng năm 2026 với mức tăng 9,23%, An Giang quyết tâm dồn toàn lực kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm đạt từ 10,71% trở lên; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện hạ tầng chiến lược phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Du khách tham quan thánh đường Hồi giáo, tìm hiểu kiến trúc và đời sống tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm ở Châu Phong, An Giang. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, địa phương phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10,71% trở lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11%/năm giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, tỉnh theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, thường xuyên cập nhật, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng ngành, từng địa phương, chủ động điều chỉnh các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn, khai thác tối đa các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới.

Cụ thể, An Giang xây dựng điều chỉnh kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,95%. Trong đó, từng khu vực kinh tế xác định mục tiêu cụ thể, bám sát tiềm năng thực tế như: khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng trưởng 4,78%; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) tiếp tục giữ vai trò "đầu tàu" bứt phá đạt 21,43%, kỳ vọng có mức tăng trưởng cao nhất nhằm kéo toàn bộ nền kinh tế tỉnh; khu vực III (dịch vụ) tăng trưởng 18,10%.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nhiều thách thức trong quý IV, tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, trọng tâm hàng đầu là điều hành linh hoạt kế hoạch đầu tư công năm 2026 và xây dựng kế hoạch trung hạn 2026 - 2030.

An Giang đặt mục tiêu đến ngày 31/01/2027, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt trên 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nguồn vốn được ưu tiên phân bổ cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, các dự án theo quy hoạch tỉnh và đặc biệt là các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Cùng đó, ngành tài chính và các đơn vị liên quan khai thác hiệu quả dư địa thu ngân sách từ đất đai, xuất nhập khẩu, thuế và phí, bảo đảm hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và xây dựng, tỉnh kích hoạt các động lực bứt phá, với mục tiêu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cả năm 2026 tăng khoảng 13,19%.

Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống nhất thông tin, đơn vị tập trung đồng hành với các doanh nghiệp trọng điểm để tháo gỡ khó khăn về lao động, nguyên liệu, vốn tín dụng; thúc đẩy tiến độ các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) theo Quy hoạch điện VIII.

Ngoài ra, ngành chủ động phối hợp với các tập đoàn bán lẻ lớn để mở rộng hạ tầng thương mại, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, phát triển thương mại điện tử cùng kinh tế ban đêm.

Tỉnh giao Sở Xây dựng hoàn thành phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quốc đến năm 2065 ngay trong năm 2026; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu tại các khu vực lấn biển, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư đô thị, công nghiệp, du lịch. Đồng thời, rút ngắn thời gian thẩm định, nghiệm thu các công trình đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, cấp thoát nước và chỉnh trang đô thị.

Mặt khác, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và xúc tiến đầu tư dự án hạ tầng các khu công nghiệp Thuận Yên, Thạnh Lộc (giai đoạn 1),Vàm Cống, Định Thành; hoàn thiện hồ sơ phát triển hệ thống kho bãi, logistics tại khu kinh tế cửa khẩu An Giang và Hà Tiên.

Đối với lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn cho biết, tỉnh giữ vững bệ đỡ, nguồn lực, sản xuất các vụ lúa Thu Đông và Đông Xuân 2026 - 2027, bảo đảm tổng sản lượng lúa năm 2026 đạt khoảng 8,8 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm hơn 70%.

Tỉnh mở rộng diện tích đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt khoảng 183.575 ha. Đồng thời, đẩy mạnh nuôi trồng và khai thác thủy sản, phấn đấu tổng sản lượng đạt 1,66 triệu tấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giao khu vực biển cho các dự án nuôi biển công nghệ cao.

Cùng đó, An Giang thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quản lý chặt chẽ tàu cá và hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT để góp phần gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang quản lý chịu trách nhiệm rà soát, cân đối bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cát, đá, đất đắp phục vụ thi công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn và các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Để nâng tầm sản phẩm dịch vụ - du lịch, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch biển đảo, sinh thái, văn hóa - tâm linh đẳng cấp tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, Núi Cấm, Hà Tiên, Kiên Hải và đặc biệt là Phú Quốc.

Tỉnh An Giang đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 15 chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay, hướng nguồn vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, kinh tế xanh và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn nước rút.

Một trong những nội dung mang tính chiến lược và quan trọng bậc nhất trong kịch bản tăng trưởng quý IV là An Giang quyết tâm chuẩn bị toàn diện các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Lãnh đạo tỉnh cho biết, An Giang xác định sự kiện APEC 2027 là cơ hội "có một không hai" để quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút các nhà đầu tư chiến lược toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng bứt phá.

Tỉnh thực hiện nhóm giải pháp khẩn trương như: vận hành cơ chế "luồng xanh" xử lý thủ tục, ưu tiên rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thẩm định dự án, giải phóng mặt bằng đối với tất cả các dự án phục vụ APEC 2027, quyết tâm bảo đảm hoàn thành và nghiệm thu toàn bộ hệ thống các công trình trước ngày 30/6/2027.

An Giang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án APEC và Quyết định số 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm triển khai nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Điểm nhấn đột phá là An Giang gấp rút xây dựng các đề án trọng điểm phục vụ phát triển Phú Quốc trở thành Khu kinh tế đặc biệt, tập trung xác lập các căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và các cơ chế thể chế vượt trội, phấn đấu hoàn thành trình cấp có thẩm quyền ngay trong quý IV/2026.

Với kịch bản tăng trưởng quý IV điều chỉnh lên mức 14,95%, An Giang tự tin hướng tới mục tiêu GRDP cả năm đạt từ 10,71% trở lên, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và sẵn sàng vươn tầm quốc tế với sự kiện APEC 2027.