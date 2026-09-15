An Giang: Không để thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Quang cảnh họp báo đánh giá thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Trần Quang Bảo yêu cầu các đơn vị báo cáo nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thừa hoặc thiếu so với biên chế được giao trước ngày 30/9 để tổng hợp, đề xuất bổ sung biên chế năm học 2026 - 2027.

Sau sắp xếp còn toàn tỉnh có 676 trường, so với thời điểm ngày 1.7.2025, giảm 618 đầu mối, tương ứng 47,7% với 23.047 lớp cùng 721.790 trẻ em, học sinh, trong đó tuyển mới 180.272 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có 47.538 thầy, cô, trong đó, 2.373 cán bộ quản lý, 40.669 giáo viên và 4.496 nhân viên. Sau sắp xếp, cán bộ quản lý giảm 845 người, nhân sự hỗ trợ giáo dục giảm 417 người, trong đó, số Hiệu trưởng chuyển sang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng 357 người; Phó Hiệu trưởng chuyển sang giáo viên 690 người; cán bộ quản lý nghỉ hưởng chính sách theo Nghị định 154 có 155 người; nhân sự hỗ trợ giáo dục dự kiến thay đổi vị trí việc làm sau sắp xếp có 417 người.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã nhìn nhận một số trường còn thiếu giáo viên, như: THPT Ung Văn Khiêm thiếu 06 giáo viên; THPT Kiên Lương thiếu 09 giáo viên; THPT Chu Văn An thiếu 07 giáo viên; THPT Ba Chúc thiếu 05 giáo viên; THCS và THPT Vân Khánh thiếu khoảng 20 biên chế, phải thực hiện giải pháp hợp đồng thỉnh giảng. Các đơn vị thuộc cấp xã, tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, còn diễn ra tại một số địa phương, như: xã Ô Lâm thiếu 14 giáo viên, xã Cô Tô thiếu 20 giáo viên,…

Cùng với đó là tình trạng cung ứng sách giáo khoa còn chậm, thiếu cục bộ vẫn xảy ra ở một số địa bàn, như: THPT Tân Châu khoảng 180 học sinh thiếu sách; THPT Vĩnh Lộc 194 học sinh thiếu sách; xã Ô Lâm, khoảng 3.024 học sinh ở 5 trường còn thiếu sách; xã Thạnh Lộc thiếu 620 bộ và xã Cô Tô thiếu 566 bộ.

Từ những khó khăn đó, ngành giáo dục tỉnh An Giang xác định trong năm học 2026 - 2027, sẽ phối hợp với các cấp, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; rà soát, tham mưu bố trí, điều động, thuyên chuyển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phù hợp; từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, bảo đảm đủ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục, hạn chế việc bố trí giáo viên dạy không đúng chuyên môn hoặc kéo dài tình trạng dạy vượt giờ.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM/STEAM, ngoại ngữ và giáo dục hướng nghiệp; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm của người đứng đầu bảo đảm hiệu quả và đúng quy định,...