An Giang không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư phát biểu tại buổi giám sát UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Chiều 17/9, đoàn giám sát do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư làm trưởng đoàn có buổi giám sát UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Lý Anh Thư đề nghị UBND tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan làm rõ hơn những “nút thắt” trong quản lý môi trường khi vận hành chính quyền 2 cấp, nhất là nhân lực, kinh phí, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Nhiều địa phương hiện chỉ bố trí 1 cán bộ đầu mối về môi trường, nhưng cán bộ này thường phải kiêm nhiệm thêm đất đai, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn giám sát cũng đề nghị làm rõ những vấn đề vượt quá khả năng xử lý của cơ sở, các dự án môi trường chậm triển khai và những bất cập về cơ chế, chính sách. Các nội dung này sẽ được đoàn tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý các vấn đề môi trường phát sinh từ cơ sở.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức khẳng định, tỉnh xác định không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh cách quản lý, từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa ô nhiễm.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý môi trường đứng trước yêu cầu lớn hơn khi không gian quản lý được mở rộng, trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế. Hiện cấp tỉnh chỉ có 20 công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường; ở cấp xã, cán bộ phụ trách môi trường phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Toàn tỉnh phát sinh khoảng 2.274 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, nhưng tỷ lệ thu gom ở khu vực nông thôn mới đạt 63,1%. Nhiều khu xử lý có dấu hiệu quá tải, trong khi một số dự án xử lý rác trọng điểm còn chậm triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, vẫn còn nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc chậm tiến độ; hạ tầng xử lý nước thải chưa theo kịp yêu cầu. Từ thực tế này, tỉnh định hướng đến năm 2030 đóng cửa các bãi rác hở gây ô nhiễm, từng bước chấm dứt hình thức chôn lấp, chuyển sang các công nghệ xử lý như sản xuất nhiên liệu RDF, đốt rác phát điện và tái chế. Cùng với đó là thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm chất thải và phát triển năng lượng sạch.

Thành viên đoàn giám sát yêu cầu ngành chức năng làm rõ những vướng mắc trong bảo vệ môi trường tại tỉnh.

Ông Ngô Công Thức kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu bổ sung vị trí việc làm chuyên ngành môi trường, có cơ chế bố trí biên chế linh hoạt theo diện tích và đặc điểm địa bàn thay vì chỉ căn cứ quy mô dân số. Tỉnh cũng đề xuất có cách quản lý phù hợp đối với bùn hữu cơ từ ao nuôi cá tra, tôm, theo hướng có thể tận dụng làm nguyên liệu sản xuất phân bón vi sinh, cải tạo đất nếu đáp ứng yêu cầu môi trường.

Đối với nguồn lực đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiến nghị có chính sách tín dụng xanh, hỗ trợ lãi suất cho các dự án môi trường; đồng thời hỗ trợ vốn Trung ương để phát triển mạng lưới quan trắc nguồn nước ngọt và hạ tầng thủy lợi có tính liên vùng ở đồng bằng sông Cửu Long.