An Giang không có mỏ khoáng sản thuộc quy hoạch nhóm I

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp trực tuyến với Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

Chiều 27/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhóm I. Tại điểm cầu An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, một số khu vực quy hoạch khoáng sản còn chồng lấn với quy hoạch giao thông, lâm nghiệp, sử dụng đất và năng lượng. Ranh giới, trữ lượng, công suất khai thác tại một số khu vực cần tiếp tục rà soát, cập nhật. Đến năm 2026, Việt Nam chưa có nhà máy sản xuất pigment từ quặng titan đi vào hoạt động, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chế biến sâu.

Riêng tại Lâm Đồng, khoảng 25.766ha quy hoạch khoáng sản còn chồng lấn với các công trình, dự án; trong đó, 7 dự án nhà máy điện đã xây dựng nhưng chưa thể vận hành thương mại do vướng mắc liên quan đến quy hoạch.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tháo gỡ bất cập do chồng lấn giữa khu vực khoáng sản với quy hoạch đất đai, lâm nghiệp và các dự án hạ tầng. Diện tích quy hoạch bôxít được rà soát, khoanh định lại, giảm 56,2% so với quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định 866/QĐ-TTg. Việc điều chỉnh hướng đến khai thác tiết kiệm tài nguyên, đẩy mạnh chế biến sâu, kiểm soát ô nhiễm và sử dụng hiệu quả đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ Văn phòng Chính phủ đến các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính chính xác, khả thi, hiệu quả và tuân thủ pháp luật; không lợi dụng việc điều chỉnh để hợp thức hóa sai phạm đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận hoặc đang trong quá trình xử lý. Đồng thời, cần sớm đưa nguồn lực tài nguyên vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, tránh lãng phí tài nguyên do chỉ khai thác, bán thô.

Phó Thủ tướng giao Hội đồng thẩm định, Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm thống nhất giữa số liệu, bản đồ, phụ lục và thuyết minh, tuân thủ trình tự, thủ tục pháp luật. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về nội dung góp ý của địa phương và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Lên cho biết, An Giang có 835 điểm mỏ thuộc quy hoạch khoáng sản nhóm III và IV, gồm đá xây dựng, cát sông, sét gạch ngói và vật liệu san lấp. Toàn tỉnh hiện có 42 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

UBND tỉnh An Giang đã góp ý và xác định việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhóm I không ảnh hưởng đến các quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.