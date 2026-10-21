An Giang: Khởi tố tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Bị can Nguyễn Hồng Phát. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h15 ngày 17/7/2026, Nguyễn Hồng Phát điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 68C-149.84 lưu thông trên Quốc lộ 80, hướng từ Rạch Giá đi Kiên Lương.

Khi đến Km163+650, thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, do thiếu chú ý quan sát, xe tải do Phát điều khiển đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 68D1-582.81 do ông T.V.N. (sinh năm 1972, trú tại xã Bình Giang) điều khiển, chở theo vợ là bà P.T.H. (sinh năm 1969) và cháu nội T.N.H. (sinh năm 2022).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô đang chuyển hướng qua đường từ lề phải sang lề trái theo hướng lưu thông. Vụ va chạm khiến bà P.T.H. bị chấn thương sọ não và tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.