An Giang: Khởi tố nữ lái tàu đụng nạn nhân tử vong rồi bỏ chạy

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên.

Ngày 30/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Viên (sinh năm 1971, ngụ ấp Sơn Thành, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/7/2026, Viên điều khiển tàu mang biển số đăng ký KG-391.44, chở xi măng lưu thông trên kênh Hà Tiên - Rạch Giá. Khi đến đoạn thuộc Tổ 6, ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Viên điều khiển tàu vượt một sà lan thì xảy ra va chạm với vỏ lãi composite do bà D.T.C. (sinh năm 1970, ngụ ấp Số Bốn, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến bà D.T.C. bị chấn thương sọ não, rơi xuống kênh và tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi xảy ra tai nạn, Viên bỏ chạy, không cứu giúp người bị nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.