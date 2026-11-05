An Giang: Khởi tố người tổ chức khai thác đất trái phép

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Phong về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Lê Thanh Phong.

Theo điều tra, ngày 24/1, Công an xã Hòn Đất phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang kiểm tra khu vực kênh Đất Đỏ, thuộc tổ 10, ấp Hòa Tiến, xã Hòn Đất.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đang múc đất dưới lòng kênh đưa lên ghe sắt để vận chuyển đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Lực lượng Công an đã tạm giữ một phà sắt chở máy đào đất, một xà lan sắt cùng khoảng 40 m³ đất để phục vụ xác minh, điều tra.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Thanh Phong là người chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức khai thác khoáng sản trái phép nhằm thu lợi bất chính. Đáng chú ý, trước đó Phong từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính thì tiếp tục vi phạm.

Kết quả giám định xác định số đất bị thu giữ là đất sét làm gạch, ngói, thuộc nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản nhóm III.

Từ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Phong đã thực hiện hành vi khai thác đất trái phép để bán nhằm thu lợi bất chính.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.