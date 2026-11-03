An Giang khởi tố người tổ chức khai thác đất sét trái phép

Bị can Lê Thanh Phong.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Phong, cư trú xã Hòn Đất; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/1/2026, Công an xã Hòn Đất phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra khu vực kênh Đất Đỏ, thuộc tổ 10, ấp Hòa Tiến, phát hiện một số người múc đất dưới lòng kênh lên ghe sắt để vận chuyển đi tiêu thụ khi chưa được cấp phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ một phà sắt chở máy đào đất, một xà lan sắt và khoảng 40m³ đất. Những người liên quan không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phong là người chủ mưu, cầm đầu hoạt động khai thác đất trái phép. Phong từng bị xử phạt hành chính về hành vi này nhưng tiếp tục vi phạm trong thời gian chưa được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Kết quả giám định xác định mẫu đất thu giữ là đất sét làm gạch, ngói, thuộc nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (khoáng sản nhóm III).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.