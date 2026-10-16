An Giang: Khởi tố người phụ nữ tiếp tay mua bán trái phép hóa đơn

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến Công ty TNHH VLXD Trúc Phương, Công ty TNHH TMDV Sang Giàu, Công ty TNHH TM Xây dựng Nguyễn Vũ, Công ty TNHH Nguyễn Đua cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Khởi tố Nguyễn Thị Năm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. (Ảnh: An Giang Online)

Theo kết quả điều tra, từ ngày 16/5/2022 đến 29/7/2023, Nguyễn Thị Năm đã cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Trần Văn Kiệt (SN 1959, ngụ xã An Long, tỉnh Đồng Tháp) để thành lập 3 công ty. Các công ty này đã xuất khống 645 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị trước thuế hơn 18,2 tỷ đồng, tiền thuế hơn 1,8 tỷ đồng, tổng giá trị thanh toán hơn 20 tỷ đồng.

Trong số này, Năm trực tiếp bán hóa đơn cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với Kiệt.