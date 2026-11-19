Đối tượng Hứa Vỉ Đại. (Ảnh: CÔNG AN AN GIANG)

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 3/11, sau khi đi nhậu về, Đại ghé nhà một người bạn cách nhà khoảng 150m để nghỉ ngơi. Trong lúc nằm trên võng phía trước nhà, Đại bị D (sinh năm 1989, cùng ngụ tại ấp An Phong, xã Gò Quao, tỉnh An Giang), dùng gạch ném trúng chân. Khi Đại bước ra đường, D tiếp tục ném gạch nhiều lần rồi bỏ về nhà.

Bực tức vì bị ném gạch, Đại đi đến nhà D để hỏi chuyện và nhặt một cây kéo trên đường. Khi đến nơi, Đại lên tiếng hỏi lý do D ném gạch thì bất ngờ D cầm dao từ trong nhà chạy ra chém Đại bị thương ở tay trái. Đại dùng cây kéo đang cầm quơ ngang, trúng người D khiến D bị thương rồi chạy ra phía sau vườn.

Sau đó, Đại trở lại nhà người bạn lấy giẻ lau vết thương, rồi về nhà và đến Trung tâm Y tế Gò Quao cấp cứu. Khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Gò Quao nhận được tin báo về vụ việc có người bị thương nên nhanh chóng đến hiện trường tại ấp An Phong.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện D nằm bất động trong bể xi-măng chứa nước, máu chảy nhiều, có vết thương ở khuỷu tay phải. Mặc dù được đưa đến Trung tâm Y tế Gò Quao cấp cứu nhưng D đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.