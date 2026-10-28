An Giang: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 122 hóa đơn, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Cẩm Nhung. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, Ngô Cẩm Nhung, còn có tên gọi khác là Thắng, Khánh, đã mua bán trái phép 122 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị các hóa đơn được xác định trên 8,6 tỷ đồng.

Ngày 28/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhung để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.